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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB купить с доставкой в Москве
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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB

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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB - фото 1
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB - фото 2
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB - фото 3
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB - фото 1
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB - фото 2
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB - фото 3
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691953
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Особенности
таймер, пульт ДУ
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
30.7x80x25 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
83х35х32
Вес, кг.
12.3

Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB

Ширина 60 см Следует учитывать, что размеры вытяжки должны соответствовать размерам рабочей поверхности, над которой она устанавливается. Вытяжка будет работать эффективно лишь при условии, что ее воздухоприемный зонт полностью закрывает плоскость варочной поверхности. Вытяжка, размером 60 сантиметров это идеальное решение для варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Низкий уровень шума Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Управление «Touch Control Slider» Сенсорное слайдерное управление приносит особенно удобное управление прибором и регулировкой мощности касанием одного пальца. Ко всему прочему такое управление стилизует интерьер в более современный стиль. LED освещение В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Таймер Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Индикация загрязнения фильтров Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ. Функция «Clean Air» Для обеспечения постоянной смены воздуха кухни активируют функцию «Clean Air». Для этого кнопку таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости, работать 10 минут и отключаться. Сенсор дыма и пара Процесс управления вытяжкой стал еще проще! Сенсор, установленный в вытяжке, улавливает исходящие пары и дым в процессе приготовления, и самостоятельно регулирует мощность всасывания.

Отзывы о товаре Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GB




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Особенности
таймер, пульт ДУ
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
53
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
30.7x80x25 см
Страна производитель
Турция
Описание
Ширина 60 см Следует учитывать, что размеры вытяжки должны соответствовать размерам рабочей поверхности, над которой она устанавливается. Вытяжка будет работать эффективно лишь при условии, что ее воздухоприемный зонт полностью закрывает плоскость варочной поверхности. Вытяжка, размером 60 сантиметров это идеальное решение для варочных поверхностей шириной 60 и 45 см. Низкий уровень шума Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Управление «Touch Control Slider» Сенсорное слайдерное управление приносит особенно удобное управление прибором и регулировкой мощности касанием одного пальца. Ко всему прочему такое управление стилизует интерьер в более современный стиль. LED освещение В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Таймер Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Индикация загрязнения фильтров Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ. Функция «Clean Air» Для обеспечения постоянной смены воздуха кухни активируют функцию «Clean Air». Для этого кнопку таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости, работать 10 минут и отключаться. Сенсор дыма и пара Процесс управления вытяжкой стал еще проще! Сенсор, установленный в вытяжке, улавливает исходящие пары и дым в процессе приготовления, и самостоятельно регулирует мощность всасывания.
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