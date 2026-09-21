Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 N
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Характеристики
Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9931 N
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — союз стиля и мощности. Элегантный чёрный корпус с сочетанием металла и стекла отлично впишется в современный интерьер. Благодаря высокой производительности 950 м?/ч, вытяжка быстро избавит кухню даже от сильных запахов после готовки. Три скорости легко подстраиваются под ваши кулинарные эксперименты — управление механическое и интуитивно понятное. Жировой фильтр эффективно задерживает частицы, сохраняя свежесть воздуха. Вытяжка работает в режиме отвода или циркуляции, а экономичная потребляемая мощность 240 Вт снизит траты на электричество. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм дают свободу монтажа в любых условиях. Вес 7,5 кг делает установку простой и удобной.
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