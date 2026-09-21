Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GNX
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GNX
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting органично впишется даже в компактное помещение, не перегружая кухню лишними деталями. Металлический корпус, дополненный стеклянными элементами, придаёт устройству современный серебристый облик и долговечность. Благодаря механическому управлению и двум скоростям вы легко выберете оптимальный режим для любого блюда. Мощность 185 Вт и высокая производительность — до 600 м?/ч — быстро очищают воздух от запахов даже после жарки или тушения. Устройство работает как в режиме отвода, так и в режиме циркуляции, так что вытяжка подойдёт для любых вариантов монтажа. Надёжный жировой фильтр справляется с защитой внутренних элементов. В наличии подсветка, делающая рабочую зону максимально удобной. Лёгкая и компактная — всего 6,86 кг, длина электрошнура 60 см позволяет гибко выбрать место для подключения к сети.
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