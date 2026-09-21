Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GWX
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 6637 GWX
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting сочетает стильный серебристый дизайн с высокой эффективностью. Корпус из металла и стекла прочен и современен, органично впишется в любую кухню. Благодаря двум скоростям вытяжка легко адаптируется под нужный режим: быстро очищает воздух или работает деликатно и экономично. Производительность 600 м?/ч легко справляется с запахами даже после масштабной готовки. Возможность работы в режимах отвода и циркуляции позволяет выбрать оптимальное решение для вашей кухни. Благодаря компактному весу 6,86 кг и диаметр воздуховода 120 мм монтаж не доставит хлопот. Механическое управление — просто и надёжно, а наличие освещения делает рабочую зону более комфортной. Жировой фильтр эффективно задерживает частички, поддерживая чистоту. Мощность 185 Вт гарантирует уверенную производительность без лишнего расхода электроэнергии.
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