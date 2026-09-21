Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 5637 GNX
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном Korting KHP 5637 GNX
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting лаконично впишется даже в самую компактную кухню благодаря небольшому весу 5,82 кг. Серебристый цвет и сочетание металла и стекла добавят современного стиля в интерьер. Две скорости работы помогут быстро справиться с разными уровнями загрязнения воздуха, а мощность в 185 Вт и производительность до 600 м? в час позволят эффективно очищать воздух даже при интенсивном приготовлении пищи. Работайте в удобном для себя режиме — вытяжка поддерживает как отвод, так и циркуляцию. Жировой фильтр задерживает мельчайшие частицы, а встроенное освещение обеспечит хороший обзор рабочей поверхности. Механическое управление максимально просто и надежно, а диаметр воздуховода 120 мм делает монтаж легким и универсальным. Korting — функциональность и стиль на вашей кухне.
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