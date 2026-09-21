Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6631 RB устанавливается внутри подвесного кухонного шкафа над плитой. Три режима позволяют выбирать оптимальную скорость функционирования двигателя при приготовлении одного или нескольких блюд. Особая технология производства сокращает уровень шума и создает комфортные условия в процессе работы модели. Устройство имеет гладкую поверхность, поэтому загрязнения можно с легкостью удалить с помощью влажной губки. Угольный фильтр предотвращает распространение запахов и обеспечивает эффективную очистку воздуха, даже если в помещении слабая вентиляция.Для освещения рабочей поверхности встраиваемая вытяжка Korting KHI 6631 RB оснащена LED-лампами со сроком службы более 50000 ч. Съемный алюминиевый жировой фильтр защищает детали двигателя, вентилятора и отводящих труб от масляных частиц. Механическое управление основными функциями модели осуществляется с помощью кнопок, при нажатии которых активируется определенный режим. Вытяжка оптимальна для газовых и электрических варочных поверхностей и плит шириной 60 и 45 см.
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