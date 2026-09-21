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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB купить с доставкой в Москве
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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB

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Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB - фото 1
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB - фото 2
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB - фото 3
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB - фото 4
Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Потребляемая мощность
149
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB - фото 1
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB - фото 2
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB - фото 3
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB - фото 4
  • Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691822
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Особенности
обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
149
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
24x50x28 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
55х32х32
Вес, кг.
6.3

Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB

Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6631 RB устанавливается внутри подвесного кухонного шкафа над плитой. Три режима позволяют выбирать оптимальную скорость функционирования двигателя при приготовлении одного или нескольких блюд. Особая технология производства сокращает уровень шума и создает комфортные условия в процессе работы модели. Устройство имеет гладкую поверхность, поэтому загрязнения можно с легкостью удалить с помощью влажной губки. Угольный фильтр предотвращает распространение запахов и обеспечивает эффективную очистку воздуха, даже если в помещении слабая вентиляция.Для освещения рабочей поверхности встраиваемая вытяжка Korting KHI 6631 RB оснащена LED-лампами со сроком службы более 50000 ч. Съемный алюминиевый жировой фильтр защищает детали двигателя, вентилятора и отводящих труб от масляных частиц. Механическое управление основными функциями модели осуществляется с помощью кнопок, при нажатии которых активируется определенный режим. Вытяжка оптимальна для газовых и электрических варочных поверхностей и плит шириной 60 и 45 см.

Отзывы о товаре Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 6631 RB




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
бежевый
Особенности
обратный клапан в комплекте
Потребляемая мощность
149
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Уровень шума
52
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
механическое
Габаритные размеры
24x50x28 см
Страна производитель
Турция
Описание
Встраиваемая вытяжка Korting KHI 6631 RB устанавливается внутри подвесного кухонного шкафа над плитой. Три режима позволяют выбирать оптимальную скорость функционирования двигателя при приготовлении одного или нескольких блюд. Особая технология производства сокращает уровень шума и создает комфортные условия в процессе работы модели. Устройство имеет гладкую поверхность, поэтому загрязнения можно с легкостью удалить с помощью влажной губки. Угольный фильтр предотвращает распространение запахов и обеспечивает эффективную очистку воздуха, даже если в помещении слабая вентиляция.Для освещения рабочей поверхности встраиваемая вытяжка Korting KHI 6631 RB оснащена LED-лампами со сроком службы более 50000 ч. Съемный алюминиевый жировой фильтр защищает детали двигателя, вентилятора и отводящих труб от масляных частиц. Механическое управление основными функциями модели осуществляется с помощью кнопок, при нажатии которых активируется определенный режим. Вытяжка оптимальна для газовых и электрических варочных поверхностей и плит шириной 60 и 45 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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