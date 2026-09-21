Фильтр для вытяжки Korting KIT 0277, для KHA 99750, KHC 6750, KHC 66135, KHC 69059, KHI 6631, KHI 99
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угольный фильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691781
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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Угольный фильтр
Размеры в упаковке, см
16х16х7
Вес, г.
400
Описание товара Фильтр для вытяжки Korting KIT 0277, для KHA 99750, KHC 6750, KHC 66135, KHC 69059, KHI 6631, KHI 99
Фильтры тонкой очистки предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими адсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Угольные фильтры являются одноразовыми: притягивая на себя молекулы загрязнений, они постепенно засоряются и подлежат замене. Некоторые модели кухонных вытяжек Korting оснащены индикатором загрязнения фильтров, который оповестит вас о необходимости их замены.
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Бренд
Korting
Тип товара
Угольный фильтр
Фильтры тонкой очистки предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими адсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Угольные фильтры являются одноразовыми: притягивая на себя молекулы загрязнений, они постепенно засоряются и подлежат замене. Некоторые модели кухонных вытяжек Korting оснащены индикатором загрязнения фильтров, который оповестит вас о необходимости их замены.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Фильтр для вытяжки Korting KIT 0277, для KHA 99750, KHC 6750, KHC 66135, KHC 69059, KHI 6631, KHI 99 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Фильтр для вытяжки Korting KIT 0277, для KHA 99750, KHC 6750, KHC 66135, KHC 69059, KHI 6631, KHI 99