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Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, купить с доставкой в Москве
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Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831,

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Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, - фото 1
Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, - фото 2
Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, - фото 3
Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, - фото 4
Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угольный фильтр
  • Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, - фото 1
  • Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, - фото 2
  • Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, - фото 3
  • Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, - фото 4
  • Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691779
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Угольный фильтр
Размеры в упаковке, см
17х7х7
Вес, г.
340

Описание товара Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831,

Фильтры тонкой очистки предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими адсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Угольные фильтры являются одноразовыми: притягивая на себя молекулы загрязнений, они постепенно засоряются и подлежат замене. Некоторые модели кухонных вытяжек Korting оснащены индикатором загрязнения фильтров, который оповестит вас о необходимости их замены.

Отзывы о товаре Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831,




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Угольный фильтр
Описание
Фильтры тонкой очистки предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими адсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Угольные фильтры являются одноразовыми: притягивая на себя молекулы загрязнений, они постепенно засоряются и подлежат замене. Некоторые модели кухонных вытяжек Korting оснащены индикатором загрязнения фильтров, который оповестит вас о необходимости их замены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фильтр для вытяжки Korting KIT 0280, для KHC 6839, KHC 6877, KHC 9839, KHC 9877, KHC 6831, KHC 9831, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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