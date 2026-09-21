Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691640
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Описание товара Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Стандартные)
Набор насадок Oclean Standard A10 предназначен для межзубных пространств и является отличным дополнением к электрическим зубным щеткам и ирригаторам Oclean. Насадки изготовлены из высококачественного пластика, что обеспечивает их долговечность и надежность в использовании. Особенностью этих насадок является мягкий резиновый наконечник, который может проникать глубоко в пародонтальные карманы, обеспечивая тщательную очистку. В комплекте вы получаете две насадки, которые подходят для ежедневного использования. Выбирая набор насадок Oclean Standard A10, вы получаете качественный и надежный аксессуар для ухода за полостью рта, который поможет вам поддерживать здоровье и чистоту межзубных пространств
Набор насадок Oclean Standard A10 предназначен для межзубных пространств и является отличным дополнением к электрическим зубным щеткам и ирригаторам Oclean. Насадки изготовлены из высококачественного пластика, что обеспечивает их долговечность и надежность в использовании. Особенностью этих насадок является мягкий резиновый наконечник, который может проникать глубоко в пародонтальные карманы, обеспечивая тщательную очистку. В комплекте вы получаете две насадки, которые подходят для ежедневного использования. Выбирая набор насадок Oclean Standard A10, вы получаете качественный и надежный аксессуар для ухода за полостью рта, который поможет вам поддерживать здоровье и чистоту межзубных пространств
Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Стандартные) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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