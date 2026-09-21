Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691639
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Характеристики
Бренд
oclean
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ухода за брекет-системами
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
100
Описание товара Комплект насадок Для Ирригатора Oclean A10 (2шт, Ортодонтические)
Комплект из двух ортодонтических насадок, совместимых с ирригатором Oclean A10, Насадки с очищающей щетиной, подходят для глубокой чистки и адаптированы к ортодонтическим аппаратам и зубным брекетам.
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Бренд
oclean
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ухода за брекет-системами
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Комплект из двух ортодонтических насадок, совместимых с ирригатором Oclean A10, Насадки с очищающей щетиной, подходят для глубокой чистки и адаптированы к ортодонтическим аппаратам и зубным брекетам.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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