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Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head купить с доставкой в Москве
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Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head

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Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head - фото 1
Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head - фото 2
Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сменное лезвие
  • Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head - фото 1
  • Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head - фото 2
  • Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691614
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Сменное лезвие
Комплектация
бритвенная насадка, упаковка
Материал
нержавеющая сталь
Пол
мужской
Совместимость
совместимость с Xiaomi Electric Shaver S301
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х1
Вес, г.
357

Описание товара Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head

Сменный бритвенный нож Xiaomi Electric Shaver S301 станет отличным решением, если возникла необходимость в замене режущего элемента. Особенность конструкции бритвы заключается в том, что процесс замены бритвенных ножей занимает всего несколько секунд, поэтому это легко сделать в домашних условиях.

Отзывы о товаре Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Сменное лезвие
Комплектация
бритвенная насадка, упаковка
Материал
нержавеющая сталь
Пол
мужской
Совместимость
совместимость с Xiaomi Electric Shaver S301
Страна производитель
Китай
Описание
Сменный бритвенный нож Xiaomi Electric Shaver S301 станет отличным решением, если возникла необходимость в замене режущего элемента. Особенность конструкции бритвы заключается в том, что процесс замены бритвенных ножей занимает всего несколько секунд, поэтому это легко сделать в домашних условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сменное лезвие для электробритвы Xiaomi Electric Shaver S301 Replacement Head - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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