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Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01

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Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 14
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 15
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 16
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 17
Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 18
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Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
желтый, никель
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.76
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
660
Мощность всасывания
240 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
60
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  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 2
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  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 5
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  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 14
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 15
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 16
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 17
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 18
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 19
  • Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691584
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Характеристики

Бренд
Dyson
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
желтый, никель
Комплектация
пылесос, комбинированная насадка, крепление для дополнительных насадок на трубу, насадка для удаления шерсти, щелевая насадка, электрощетка с высоким крутящим моментом, настенная док-станция, моющая насадка Submarine, насадка с оптической подсветкой, документация, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.76
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
возможность подключения электрощетки, подсветка зоны уборки
Уровень шума
85
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
660
Мощность всасывания
240 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3600
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х33х16
Вес, кг.
8.1

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01

Вертикальные пылесосы Dyson представляют собой эволюцию в мире уборки, сочетающую в себе передовые технологии и стильный дизайн. Эти устройства оснащены цельной трубой всасывания и питаются от мощного аккумулятора типа Li-Ion, емкостью 3600 мА·ч, обеспечивая до 60 минут беспрерывной работы после полной зарядки за 4,5 часа. С мощностью потребления 660 Вт пылесосы Dyson демонстрируют исключительную эффективность на всех типах поверхностей. Контейнерный тип пылесборника обеспечивает легкость ухода и быструю очистку без необходимости в сменных мешках. За счет легкой конструкции, весом всего 4 кг, пылесосы удобны в использовании и маневрировании. Эти модели оснащены регулятором мощности, удобно расположенным на ручке, что позволяет адаптировать силу всасывания под разные задачи уборки. Пылесосы Dyson поддерживают как сухую, так и влажную уборку, становясь универсальным решением для поддержания чистоты в доме. Дизайн в ярких цветовых решениях — желтый и никель — придает устройству элегантный и современный вид. Уровень шума в 85 дБ обеспечивает сравнительно тихую работу, не отвлекая на бытовые дела. Для удобства хранения предусмотрена специальная станция с зарядкой, позволяющая не только компактно разместить пылесос, но и поддерживать его в готовности к использованию. Производимые в Китае под брендом Dyson, эти пылесосы сочетают высокие стандарты качества и инновационные технологии, предоставляя пользователям надежное и эффективное средство для поддержания чистоты в доме.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dyson V15S Detect Submarine SV47 EU, 448798-01




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Характеристики
Бренд
Dyson
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
желтый, никель
Комплектация
пылесос, комбинированная насадка, крепление для дополнительных насадок на трубу, насадка для удаления шерсти, щелевая насадка, электрощетка с высоким крутящим моментом, настенная док-станция, моющая насадка Submarine, насадка с оптической подсветкой, документация, упаковка
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.76
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
возможность подключения электрощетки, подсветка зоны уборки
Уровень шума
85
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
660
Мощность всасывания
240 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
3600
Время работы от аккумулятора, мин
60
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4.5
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Dyson представляют собой эволюцию в мире уборки, сочетающую в себе передовые технологии и стильный дизайн. Эти устройства оснащены цельной трубой всасывания и питаются от мощного аккумулятора типа Li-Ion, емкостью 3600 мА·ч, обеспечивая до 60 минут беспрерывной работы после полной зарядки за 4,5 часа. С мощностью потребления 660 Вт пылесосы Dyson демонстрируют исключительную эффективность на всех типах поверхностей. Контейнерный тип пылесборника обеспечивает легкость ухода и быструю очистку без необходимости в сменных мешках. За счет легкой конструкции, весом всего 4 кг, пылесосы удобны в использовании и маневрировании. Эти модели оснащены регулятором мощности, удобно расположенным на ручке, что позволяет адаптировать силу всасывания под разные задачи уборки. Пылесосы Dyson поддерживают как сухую, так и влажную уборку, становясь универсальным решением для поддержания чистоты в доме. Дизайн в ярких цветовых решениях — желтый и никель — придает устройству элегантный и современный вид. Уровень шума в 85 дБ обеспечивает сравнительно тихую работу, не отвлекая на бытовые дела. Для удобства хранения предусмотрена специальная станция с зарядкой, позволяющая не только компактно разместить пылесос, но и поддерживать его в готовности к использованию. Производимые в Китае под брендом Dyson, эти пылесосы сочетают высокие стандарты качества и инновационные технологии, предоставляя пользователям надежное и эффективное средство для поддержания чистоты в доме.
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Отзывы


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