Набор полотен для сабельной пилы RAK06RB 5132002547 Ryobi
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор полотен для сабельной пилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691540
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор полотен для сабельной пилы
Совместимость
Ryobi RAK06RB 5132002547.
Особенности
шаг зубьев 10, 14, 24
Дополнительно
в наборе 6 полотен
Ширина, мм
170
Высота, мм
20
Длина, мм
230
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х2
Вес, г.
180
Описание товара Набор полотен для сабельной пилы RAK06RB 5132002547 Ryobi
Набор полотен для сабельной пилы Ryobi - это комплект, который включает в себя различные типы полотен для работы с деревом, металлом и пластиком. Полотна изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и отличное качество реза. С помощью этого набора вы сможете проводить различные виды резки с высокой точностью и качеством. Набор полотен для сабельной пилы Ryobi - надежный помощник в вашей работе.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Набор полотен для сабельной пилы
Совместимость
Ryobi RAK06RB 5132002547.
Особенности
шаг зубьев 10, 14, 24
Дополнительно
в наборе 6 полотен
Ширина, мм
170
Высота, мм
20
Длина, мм
230
Страна производитель
Китай
Набор полотен для сабельной пилы Ryobi - это комплект, который включает в себя различные типы полотен для работы с деревом, металлом и пластиком. Полотна изготовлены из высококачественных материалов, что обеспечивает долгий срок службы и отличное качество реза. С помощью этого набора вы сможете проводить различные виды резки с высокой точностью и качеством. Набор полотен для сабельной пилы Ryobi - надежный помощник в вашей работе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Набор полотен для сабельной пилы RAK06RB 5132002547 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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