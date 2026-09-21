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Планка с крючками для полотенец Haiba хром (HB1915-5) купить с доставкой в Москве
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Планка с крючками для полотенец Haiba хром (HB1915-5)

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Планка с крючками для полотенец Haiba хром (HB1915-5) - фото 1
Планка с крючками для полотенец Haiba хром (HB1915-5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
модерн
Материал
металлический сплав
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
  • Планка с крючками для полотенец Haiba хром (HB1915-5) - фото 1
  • Планка с крючками для полотенец Haiba хром (HB1915-5) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691266
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
модерн
Материал
металлический сплав
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
планка с крючками, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
90x40x406
Размеры в упаковке, см
56х48х31
Вес, г.
330

Описание товара Планка с крючками для полотенец Haiba хром (HB1915-5)

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.

Отзывы о товаре Планка с крючками для полотенец Haiba хром (HB1915-5)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
модерн
Материал
металлический сплав
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Комплектация
планка с крючками, комплект крепежа, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
90x40x406
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планка с крючками для полотенец Haiba хром (HB1915-5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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