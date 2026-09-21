Мойка MIXLINE подстольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном(черный графит PRO (547228)
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Характеристики
Описание товара Мойка MIXLINE подстольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном(черный графит PRO (547228)
Мойка кухонная врезная из нержавеющей стали Mixline Pro выполнена в классическом стиле, что позволяет удачно вписать модель в современный кухонный интерьер. Отличительной особенностью мойки для кухни Mixline Pro является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Мойка кухонная имеет хорошую глубину от 200 мм и увеличенную толщину стали до 3 мм. Самый важный показатель мойки из нержавеющей стали толщина стали. Чем она толще, тем надежнее и долговечнее будет мойка. Кухонная мойка Mixline Pro изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении врезной кухонной мойки используется качественная нержавеющая сталь, которая придаёт изделию отличные прочностные свойства, устойчивость к окислению и к повышенной температуре.
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