Мойка MIXLINE настольный монтаж 65х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547238)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 195 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691220
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Габариты (ВxГxШ)
650х450х220 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
65х45х22
Вес, кг.
7.5
Описание товара Мойка MIXLINE настольный монтаж 65х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547238)
Настольная мойка MIXLINE PRO 65x45, 3 мм, выпуск 3 1/2, 22 см, с сифоном, черный графит 547238 дополнительные характеристики: Покрытие с использованием технологии PVD; Полная комплектация (водосливная арматура, крепеж); Шумоподавляющее покрытие, состоящее из двух компонентов (резиновая накладка на дне и специальный противошумный состав); Качественная упаковка каждого изделия (гофрокороб с защитными уголками).
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Теги товара: из нержавеющей стали
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Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Габариты (ВxГxШ)
650х450х220 мм
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Страна производитель
Россия
Настольная мойка MIXLINE PRO 65x45, 3 мм, выпуск 3 1/2, 22 см, с сифоном, черный графит 547238 дополнительные характеристики: Покрытие с использованием технологии PVD; Полная комплектация (водосливная арматура, крепеж); Шумоподавляющее покрытие, состоящее из двух компонентов (резиновая накладка на дне и специальный противошумный состав); Качественная упаковка каждого изделия (гофрокороб с защитными уголками).
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Мойка MIXLINE настольный монтаж 65х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547238) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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