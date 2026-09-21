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Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) купить с доставкой в Москве
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Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230)

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Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 1
Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 2
Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 3
Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 4
Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 5
Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
квадрат
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 1
  • Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 2
  • Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 3
  • Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 4
  • Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 5
  • Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691214
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
квадрат
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
500х500х200 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х20
Вес, кг.
6.5

Описание товара Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230)

Покрытие с использованием технологии PVD. Полная комплектация (водосливная арматура, крепеж). Шумоподавляющее покрытие, состоящее из двух компонентов (резиновая накладка на дне и специальный противошумный состав). Качественная упаковка каждого изделия (гофрокороб с защитными уголками).

Отзывы о товаре Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
квадрат
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
500х500х200 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Покрытие с использованием технологии PVD. Полная комплектация (водосливная арматура, крепеж). Шумоподавляющее покрытие, состоящее из двух компонентов (резиновая накладка на дне и специальный противошумный состав). Качественная упаковка каждого изделия (гофрокороб с защитными уголками).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка MIXLINE настольный монтаж 50х50 (3,0) вып 3 1/2, 20см с сифоном черный графит PRO (547230) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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