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Мойка MIXLINE ML-GM18 с крылом песочная (302) 640*490*190мм NEW (551968) купить с доставкой в Москве
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Мойка MIXLINE ML-GM18 с крылом песочная (302) 640*490*190мм NEW (551968)

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Мойка MIXLINE ML-GM18 с крылом песочная (302) 640*490*190мм NEW (551968) - фото 1
Мойка MIXLINE ML-GM18 с крылом песочная (302) 640*490*190мм NEW (551968) - фото 2
Мойка MIXLINE ML-GM18 с крылом песочная (302) 640*490*190мм NEW (551968) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
песочный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
  • Мойка MIXLINE ML-GM18 с крылом песочная (302) 640*490*190мм NEW (551968) - фото 1
  • Мойка MIXLINE ML-GM18 с крылом песочная (302) 640*490*190мм NEW (551968) - фото 2
  • Мойка MIXLINE ML-GM18 с крылом песочная (302) 640*490*190мм NEW (551968) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691139
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, документация, упаковка
Цвет
песочный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
490x640x190 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х53х24
Вес, кг.
14.5

Описание товара Мойка MIXLINE ML-GM18 с крылом песочная (302) 640*490*190мм NEW (551968)

Стильная прямоугольная мойка для кухни MIXLINE из искусственного мрамора сочетает современный дизайн и практичность. Врезная установка отлично впишется в рабочую поверхность, не загромождая пространство. Большая чаша глубиной 190 мм идеально подходит как для быстрой подготовки овощей, так и для мытья крупной посуды. Благодаря весу 14,5 кг и прочному материалу мойка устойчива и долговечна. Песочный цвет придаёт интерьеру тёплый акцент. Продуманное крыло с возможностью оборачивания делает использование особенно удобным, подстраиваясь под вашу кухню.

Отзывы о товаре Мойка MIXLINE ML-GM18 с крылом песочная (302) 640*490*190мм NEW (551968)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, документация, упаковка
Цвет
песочный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
оборачиваемое
Развернуть
Габариты (ВxГxШ)
490x640x190 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Стильная прямоугольная мойка для кухни MIXLINE из искусственного мрамора сочетает современный дизайн и практичность. Врезная установка отлично впишется в рабочую поверхность, не загромождая пространство. Большая чаша глубиной 190 мм идеально подходит как для быстрой подготовки овощей, так и для мытья крупной посуды. Благодаря весу 14,5 кг и прочному материалу мойка устойчива и долговечна. Песочный цвет придаёт интерьеру тёплый акцент. Продуманное крыло с возможностью оборачивания делает использование особенно удобным, подстраиваясь под вашу кухню.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка MIXLINE ML-GM18 с крылом песочная (302) 640*490*190мм NEW (551968) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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