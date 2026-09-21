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Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922) купить с доставкой в Москве
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Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922)

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Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922) - фото 1
Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922) - фото 2
Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922) - фото 3
Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922) - фото 1
  • Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922) - фото 2
  • Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922) - фото 3
  • Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691114
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
560x500x180 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х53х24
Вес, кг.
13.6

Описание товара Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922)

Мойка из искусственного мрамора Mixline изготовлена из высококачественного сырья на основе экологически чистых материалов. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойка ТМ Mixline покрыта специальным защитным слоем - гелькоутом, который обеспечивает длительную эксплуатацию без изменения первоначальных характеристик. На такой поверхности не задерживаются запахи, загрязнения и красители.

Отзывы о товаре Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
560x500x180 мм
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Мойка из искусственного мрамора Mixline изготовлена из высококачественного сырья на основе экологически чистых материалов. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойка ТМ Mixline покрыта специальным защитным слоем - гелькоутом, который обеспечивает длительную эксплуатацию без изменения первоначальных характеристик. На такой поверхности не задерживаются запахи, загрязнения и красители.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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