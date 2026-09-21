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Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) купить с доставкой в Москве
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Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902)

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Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 1
Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 2
Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 3
Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 4
Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 5
Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 6
Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 7
Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 8
Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 9
Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольник
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 1
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 2
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 3
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 4
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 5
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 6
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 7
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 8
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 9
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691105
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольник
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Габариты (ВxГxШ)
420x500x190мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х53х24
Вес, кг.
11.6

Описание товара Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902)

Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline являются практичным решением современного дизайна кухни. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline покрыты специальным защитным слоем – гелькоутом. Он обеспечивает дополнительную безопасность и способствует большому сроку службы. Ассортимент моек из искусственного мрамора ТМ Mixline отличается как разнообразием форм и размеров, так и широкой цветовой палитрой. К каждой мойке можно подобрать идеально подходящий по цвету смеситель.

Отзывы о товаре Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольник
Глубина чаши
190
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Габариты (ВxГxШ)
420x500x190мм
Страна производитель
Россия
Описание
Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline являются практичным решением современного дизайна кухни. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline покрыты специальным защитным слоем – гелькоутом. Он обеспечивает дополнительную безопасность и способствует большому сроку службы. Ассортимент моек из искусственного мрамора ТМ Mixline отличается как разнообразием форм и размеров, так и широкой цветовой палитрой. К каждой мойке можно подобрать идеально подходящий по цвету смеситель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка MIXLINE ML-GM14 черная (308) 420*500*190мм NEW (551902) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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