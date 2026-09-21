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Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900) купить с доставкой в Москве
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Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900)

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Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900) - фото 1
Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900) - фото 2
Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900) - фото 3
Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900) - фото 1
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900) - фото 2
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900) - фото 3
  • Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691099
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
53х53х24
Вес, кг.
11.6

Описание товара Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900)

Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline являются практичным решением современного дизайна кухни. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline покрыты специальным защитным слоем – гелькоутом. Он обеспечивает дополнительную безопасность и способствует большому сроку службы.

Отзывы о товаре Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline являются практичным решением современного дизайна кухни. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline покрыты специальным защитным слоем – гелькоутом. Он обеспечивает дополнительную безопасность и способствует большому сроку службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка MIXLINE ML-GM14 песочная (302), 420*500*190мм NEW (551900) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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