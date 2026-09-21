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Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878)

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Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878) - фото 1
Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878) - фото 2
Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878) - фото 3
Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878) - фото 1
  • Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878) - фото 2
  • Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878) - фото 3
  • Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690931
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
81х53х25
Вес, кг.
9

Описание товара Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878)

Мойка кухонная имеет хорошую глубину от 200 мм и увеличенную толщину стали до 3 мм. Самый важный показатель мойки из нержавеющей стали толщина стали. Чем она толще, тем надежнее и долговечнее будет мойка. Кухонная мойка Mixline Pro изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении врезной кухонной мойки используется качественная нержавеющая сталь, которая придаёт изделию отличные прочностные свойства, устойчивость к окислению и к повышенной температуре. . Кухонная мойка имеет PVD-покрытие, которое получают путём нанесения металла, доведенного до парообразного состояния при высокой температуре в камере под вакуумом, на поверхность мойки. PVD-покрытие уникально тем, что парообразный металл впитывается в поверхность мойки на молекулярном уровне и образует микрослой на поверхности. Это защитит от отслоения покрытия при сильном механическом воздействии на мойку или ударе. Царапины не оставят явного визуального следа, так как царапина будет иметь тот же цвет, что и изделие. Мойка имеет защиту от кислотосодержащих составов. Поверхность не изменится по фактуре, так как PVD покрытие надежно соединилось с кристаллической решёткой изделия.

Отзывы о товаре Кухонная мойка 78х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном сатин (551878)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
Мойка кухонная имеет хорошую глубину от 200 мм и увеличенную толщину стали до 3 мм. Самый важный показатель мойки из нержавеющей стали толщина стали. Чем она толще, тем надежнее и долговечнее будет мойка. Кухонная мойка Mixline Pro изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении врезной кухонной мойки используется качественная нержавеющая сталь, которая придаёт изделию отличные прочностные свойства, устойчивость к окислению и к повышенной температуре. . Кухонная мойка имеет PVD-покрытие, которое получают путём нанесения металла, доведенного до парообразного состояния при высокой температуре в камере под вакуумом, на поверхность мойки. PVD-покрытие уникально тем, что парообразный металл впитывается в поверхность мойки на молекулярном уровне и образует микрослой на поверхности. Это защитит от отслоения покрытия при сильном механическом воздействии на мойку или ударе. Царапины не оставят явного визуального следа, так как царапина будет иметь тот же цвет, что и изделие. Мойка имеет защиту от кислотосодержащих составов. Поверхность не изменится по фактуре, так как PVD покрытие надежно соединилось с кристаллической решёткой изделия.
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