Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552922)
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Характеристики
Описание товара Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552922)
Мойка Mixline Pro НАНО имеет усиленное защитное PVD-покрытие с тиснением в виде сот. Покрытие внедрено в материал мойки на молекулярном уровне, поэтому при ударах и механических воздействиях оно не отслаивается. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении мойки используется качественная нержавеющая сталь. Благодаря увеличенной толщине стали (3 мм), мойка защищена от деформации, обладает повышенной прочностью, устойчивостью к окислению и к повышенной температуре. Плоский кант не выступает над поверхностью столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Еще одним преимуществом является наличие шумоподавляющего покрытия, которое состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО является антибактериальной. Она не требует особого ухода - достаточно использования неагрессивного чистящего средства. Любые загрязнения легко удаляются, капли воды и прочие жидкости не задерживаются на ее поверхности.
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Теги товара: из нержавеющей стали
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Теги товара: из нержавеющей стали
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