Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
золотой
Установка
Встраиваемая сверху
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690920
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
золотой
Установка
Встраиваемая сверху
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
слева
Габариты (ВxГxШ)
60x50x20 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х53х25
Вес, кг.
5.7
Описание товара Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927)
Эта мойка для кухни MIXLINE сразу привлекает стильным золотым цветом — элегантный акцент для интерьера. Прямоугольная форма отлично вписывается в современные кухни, позволяя рационально использовать рабочее пространство. Вместительная чаша глубиной 200 мм подходит для мытья больших кастрюль и сковородок, а удобное крыло помогает разместить посуду или продукты для сушки. Мойка выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает прочность и долговечность даже при ежедневном использовании.
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Теги товара: из нержавеющей стали
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Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
золотой
Установка
Встраиваемая сверху
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Развернуть
Расположение крыла
слева
Габариты (ВxГxШ)
60x50x20 см
Страна производитель
Китай
Эта мойка для кухни MIXLINE сразу привлекает стильным золотым цветом — элегантный акцент для интерьера. Прямоугольная форма отлично вписывается в современные кухни, позволяя рационально использовать рабочее пространство. Вместительная чаша глубиной 200 мм подходит для мытья больших кастрюль и сковородок, а удобное крыло помогает разместить посуду или продукты для сушки. Мойка выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает прочность и долговечность даже при ежедневном использовании.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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