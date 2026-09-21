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Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927)

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Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927) - фото 1
Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927) - фото 2
Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927) - фото 3
Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
золотой
Установка
Встраиваемая сверху
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927) - фото 1
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927) - фото 2
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927) - фото 3
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690920
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
золотой
Установка
Встраиваемая сверху
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
слева
Габариты (ВxГxШ)
60x50x20 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х53х25
Вес, кг.
5.7

Описание товара Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927)

Эта мойка для кухни MIXLINE сразу привлекает стильным золотым цветом — элегантный акцент для интерьера. Прямоугольная форма отлично вписывается в современные кухни, позволяя рационально использовать рабочее пространство. Вместительная чаша глубиной 200 мм подходит для мытья больших кастрюль и сковородок, а удобное крыло помогает разместить посуду или продукты для сушки. Мойка выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает прочность и долговечность даже при ежедневном использовании.

Отзывы о товаре Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
золотой
Установка
Встраиваемая сверху
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
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Расположение крыла
слева
Габариты (ВxГxШ)
60x50x20 см
Страна производитель
Китай
Описание
Эта мойка для кухни MIXLINE сразу привлекает стильным золотым цветом — элегантный акцент для интерьера. Прямоугольная форма отлично вписывается в современные кухни, позволяя рационально использовать рабочее пространство. Вместительная чаша глубиной 200 мм подходит для мытья больших кастрюль и сковородок, а удобное крыло помогает разместить посуду или продукты для сушки. Мойка выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает прочность и долговечность даже при ежедневном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552927) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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