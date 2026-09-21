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Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном бронза (552928) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном бронза (552928)

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Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном бронза (552928) - фото 1
Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном бронза (552928) - фото 2
Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном бронза (552928) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном бронза (552928) - фото 1
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном бронза (552928) - фото 2
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном бронза (552928) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690919
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
63х53х25
Вес, кг.
5.7

Описание товара Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном бронза (552928)

Кухонная мойка из нержавеющей стали Mixline Pro - практичный вариант для современной кухни. Отличительной особенностью мойки Mixline Pro является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки.

Отзывы о товаре Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном бронза (552928)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
Кухонная мойка из нержавеющей стали Mixline Pro - практичный вариант для современной кухни. Отличительной особенностью мойки Mixline Pro является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном бронза (552928) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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