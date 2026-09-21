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Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933)

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Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 1
Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 2
Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 3
Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 4
Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 5
Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 6
Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 7
Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 8
Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 9
Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
  • Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 1
  • Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 2
  • Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 3
  • Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 4
  • Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 5
  • Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 6
  • Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 7
  • Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 8
  • Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 9
  • Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 115 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690914
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
22x45x60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х48х26
Вес, кг.
7

Описание товара Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933)

Врезная мойка для кухни MIXLINE идеально сочетает в себе современный стиль и практичность. Прямоугольная форма позволяет эффективно использовать пространство рабочей зоны, оставляя больше места на столешнице. Графитово-чёрный цвет смотрится эффектно и свежо, делая вашу кухню по-настоящему стильной. Надёжная нержавеющая сталь устойчива к износу и легко очищается — уход за мойкой не доставит хлопот. Одна вместительная чаша отлично подойдёт как для небольшой кухни, так и для тех, кто ценит удобство и лаконичный минимализм.

Отзывы о товаре Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Развернуть
Габариты (ВxГxШ)
22x45x60 см
Страна производитель
Китай
Описание
Врезная мойка для кухни MIXLINE идеально сочетает в себе современный стиль и практичность. Прямоугольная форма позволяет эффективно использовать пространство рабочей зоны, оставляя больше места на столешнице. Графитово-чёрный цвет смотрится эффектно и свежо, делая вашу кухню по-настоящему стильной. Надёжная нержавеющая сталь устойчива к износу и легко очищается — уход за мойкой не доставит хлопот. Одна вместительная чаша отлично подойдёт как для небольшой кухни, так и для тех, кто ценит удобство и лаконичный минимализм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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