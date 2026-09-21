Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 115 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690914
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
22x45x60 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х48х26
Вес, кг.
7
Описание товара Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933)
Врезная мойка для кухни MIXLINE идеально сочетает в себе современный стиль и практичность. Прямоугольная форма позволяет эффективно использовать пространство рабочей зоны, оставляя больше места на столешнице. Графитово-чёрный цвет смотрится эффектно и свежо, делая вашу кухню по-настоящему стильной. Надёжная нержавеющая сталь устойчива к износу и легко очищается — уход за мойкой не доставит хлопот. Одна вместительная чаша отлично подойдёт как для небольшой кухни, так и для тех, кто ценит удобство и лаконичный минимализм.
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Теги товара: из нержавеющей стали
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Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Развернуть
Габариты (ВxГxШ)
22x45x60 см
Страна производитель
Китай
Врезная мойка для кухни MIXLINE идеально сочетает в себе современный стиль и практичность. Прямоугольная форма позволяет эффективно использовать пространство рабочей зоны, оставляя больше места на столешнице. Графитово-чёрный цвет смотрится эффектно и свежо, делая вашу кухню по-настоящему стильной. Надёжная нержавеющая сталь устойчива к износу и легко очищается — уход за мойкой не доставит хлопот. Одна вместительная чаша отлично подойдёт как для небольшой кухни, так и для тех, кто ценит удобство и лаконичный минимализм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Теги товара: из нержавеющей стали
Кухонная мойка 60х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552933) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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