Top.Mail.Ru
Кухонная мойка 53х43 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552935) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кухонная мойка 53х43 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552935)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кухонная мойка 53х43 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552935) - фото 1
Кухонная мойка 53х43 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552935) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
  • Кухонная мойка 53х43 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552935) - фото 1
  • Кухонная мойка 53х43 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552935) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 205 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690912
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Габариты (ВxГxШ)
53x43x22 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х46х26
Вес, кг.
6.5

Описание товара Кухонная мойка 53х43 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552935)

Мойка Mixline Pro НАНО имеет усиленное защитное PVD-покрытие с тиснением в виде сот. Покрытие внедрено в материал мойки на молекулярном уровне, поэтому при ударах и механических воздействиях оно не отслаивается. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении мойки используется качественная нержавеющая сталь. Благодаря увеличенной толщине стали (3 мм), мойка защищена от деформации, обладает повышенной прочностью, устойчивостью к окислению и к повышенной температуре. Плоский кант не выступает над поверхностью столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Еще одним преимуществом является наличие шумоподавляющего покрытия, которое состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО является антибактериальной. Она не требует особого ухода - достаточно использования неагрессивного чистящего средства. Любые загрязнения легко удаляются, капли воды и прочие жидкости не задерживаются на ее поверхности.

Отзывы о товаре Кухонная мойка 53х43 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552935)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Габариты (ВxГxШ)
53x43x22 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка Mixline Pro НАНО имеет усиленное защитное PVD-покрытие с тиснением в виде сот. Покрытие внедрено в материал мойки на молекулярном уровне, поэтому при ударах и механических воздействиях оно не отслаивается. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении мойки используется качественная нержавеющая сталь. Благодаря увеличенной толщине стали (3 мм), мойка защищена от деформации, обладает повышенной прочностью, устойчивостью к окислению и к повышенной температуре. Плоский кант не выступает над поверхностью столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Еще одним преимуществом является наличие шумоподавляющего покрытия, которое состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО является антибактериальной. Она не требует особого ухода - достаточно использования неагрессивного чистящего средства. Любые загрязнения легко удаляются, капли воды и прочие жидкости не задерживаются на ее поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка 53х43 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552935) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...