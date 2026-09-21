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Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K) купить с доставкой в Москве
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Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K)

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Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K) - фото 1
Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K) - фото 2
Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K) - фото 3
Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для ванной
  • Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K) - фото 1
  • Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K) - фото 2
  • Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K) - фото 3
  • Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690882
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
1.5
Длина, м
50
Комплектация
коврик для ванной, упаковка
Материал
хлопок
Габариты (ВxГxШ), мм
15х500х800
Габаритные размеры), см
1.5х50х80
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х1
Вес, г.
610

Описание товара Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K)

Коврик для ванной MUSK выполнен в сером цвете. Окантовка и орнамент имитирующий петли выполнены вручную, что делает этот коврик уникальным и стильным. Форма и цвет изделия позволяют разместить коврик в ванной комнате, спальне или на кухне.

Отзывы о товаре Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
1.5
Длина, м
50
Комплектация
коврик для ванной, упаковка
Материал
хлопок
Габариты (ВxГxШ), мм
15х500х800
Габаритные размеры), см
1.5х50х80
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
80
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Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для ванной MUSK выполнен в сером цвете. Окантовка и орнамент имитирующий петли выполнены вручную, что делает этот коврик уникальным и стильным. Форма и цвет изделия позволяют разместить коврик в ванной комнате, спальне или на кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для ванной 1-ый Fixsen MUSK, серый, 50х80см (FX-8010K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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