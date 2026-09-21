Коврик для ванной 1-ый Fixsen LOTUS, mix (розовый+синий+белый+серый), 50х80см (FX-8030W)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690878
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
1.5
Длина, м
50
Комплектация
коврик для ванной, упаковка
Материал
хлопок
Габариты (ВxГxШ), мм
15х500х800
Габаритные размеры), см
1.5х50х80
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х2
Вес, г.
600
Описание товара Коврик для ванной 1-ый Fixsen LOTUS, mix (розовый+синий+белый+серый), 50х80см (FX-8030W)
Коврик для ванной Fixsen Amber разработан для помещений с повышенной влажностью. Он производится из полиэстеровых волокон. Этот материал хорошо переносит контакт с водой, невосприимчив к бактериям и грибку, быстро высыхает. Коврик легкий и мягкий на ощупь. За счет своей структуры почти не собирает на себе мелкий мусор. За ним легко ухаживать: в случае загрязнения его нужно просто промыть под струей воды и высушить.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
1.5
Длина, м
50
Комплектация
коврик для ванной, упаковка
Материал
хлопок
Габариты (ВxГxШ), мм
15х500х800
Габаритные размеры), см
1.5х50х80
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
80
Развернуть
Страна производитель
Китай
Коврик для ванной Fixsen Amber разработан для помещений с повышенной влажностью. Он производится из полиэстеровых волокон. Этот материал хорошо переносит контакт с водой, невосприимчив к бактериям и грибку, быстро высыхает. Коврик легкий и мягкий на ощупь. За счет своей структуры почти не собирает на себе мелкий мусор. За ним легко ухаживать: в случае загрязнения его нужно просто промыть под струей воды и высушить.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Коврик для ванной 1-ый Fixsen LOTUS, mix (розовый+синий+белый+серый), 50х80см (FX-8030W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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