Зеркальный Шкаф VIANT "Лима" 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690779
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Глубина, см
16
Длина, м
60
Зеркало с полочкой
да
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
70x16x60
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
две стеклянные полки
Высота, см
70
Габариты (ВxГxШ), мм
700x160x600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х62х18
Вес, кг.
14.9
Описание товара Зеркальный Шкаф VIANT "Лима" 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH)
подвесной зеркальный шкаф шириной 60 см для ванной комнаты с одной створкой.
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Бренд
Тип товара
Глубина, см
16
Длина, м
60
Зеркало с полочкой
да
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
70x16x60
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
две стеклянные полки
Высота, см
70
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
700x160x600
Страна производитель
Китай
подвесной зеркальный шкаф шириной 60 см для ванной комнаты с одной створкой.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Зеркальный Шкаф VIANT "Лима" 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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