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Зеркальный Шкаф VIANT "Лима" 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный Шкаф VIANT "Лима" 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH)

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Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Лима&quot; 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) - фото 1
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Лима&quot; 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) - фото 2
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Лима&quot; 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) - фото 3
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Лима&quot; 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) - фото 4
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Лима&quot; 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Лима&quot; 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) - фото 1
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Лима&quot; 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) - фото 2
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Лима&quot; 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) - фото 3
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Лима&quot; 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) - фото 4
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Лима&quot; 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690779
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
16
Длина, м
60
Зеркало с полочкой
да
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
70x16x60
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
две стеклянные полки
Высота, см
70
Габариты (ВxГxШ), мм
700x160x600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х62х18
Вес, кг.
14.9

Описание товара Зеркальный Шкаф VIANT "Лима" 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH)

подвесной зеркальный шкаф шириной 60 см для ванной комнаты с одной створкой.

Отзывы о товаре Зеркальный Шкаф VIANT "Лима" 60 без света 160х600х700 (VLIM60-ZSH)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Глубина, см
16
Длина, м
60
Зеркало с полочкой
да
Покрытие фасада
мдф
Габаритные размеры), см
70x16x60
Страна производства
Россия
Цвет изделия
белый
Основной материал
МДФ
Организация внутреннего пространства (описание)
две стеклянные полки
Высота, см
70
Развернуть
Габариты (ВxГxШ), мм
700x160x600
Страна производитель
Китай
Описание
подвесной зеркальный шкаф шириной 60 см для ванной комнаты с одной створкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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