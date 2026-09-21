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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 купить с доставкой в Москве
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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908

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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 1
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 2
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 3
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 4
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 5
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 6
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 7
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 8
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 9
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 10
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 11
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 12
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 13
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 14
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 15
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 16
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 17
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 18
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 19
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 20
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 21
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 22
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 23
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 24
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 25
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 26
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 27
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 28
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 29
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 30
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 31
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 32
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 33
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 34
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 35
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 36
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 37
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 38
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 39
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 40
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Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 43
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 44
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 45
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 46
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 47
Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.3
Максимальная подача пара, г/мин
25
Намотка сетевого шнура
ручная
Щетки и насадки
насадка для пола, насадка-скребок, точечная насадка, угловая насадка
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 1
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 2
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 3
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 4
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 5
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 6
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 7
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 8
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 9
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 10
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 11
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 12
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 13
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 14
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 15
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 16
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 17
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 18
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 19
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 20
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 21
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 22
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 23
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 24
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 25
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 26
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 27
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 28
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 29
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 30
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 31
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 32
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 33
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 34
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 35
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 36
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 37
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 38
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 39
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 40
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 41
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 42
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 43
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 44
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 45
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 46
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 47
  • Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908 - фото 48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690453
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.3
Дополнительный цвет
зеленый
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.3
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Максимальная подача пара, г/мин
25
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.7
Резервуар для моющего средства, л
0.18
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
насадка для пола, насадка-скребок, точечная насадка, угловая насадка
Функции и особенности
конструкция 2 в 1, съемный резервуар для воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х25х17
Вес, кг.
3.35

Описание товара Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908

Паровая швабра КТ-3908 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Уборку паровой шваброй можно проводить без чистящих средств. Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного модуля паровой швабры, который удобно использовать с насадками. С помощью насадок можно очистить большинство вещей в доме. При помощи специальных насадок из комплекта КТ-3908 очистит напольные покрытия, раковину и плиту на кухне, зеркала, окна и плитку в ванной без каких-либо химических средств, исключительно паром. Насадку для отпаривания можно использовать с тряпкой, чтобы отпаривать одежду и чистить обивку мягкой мебели. Плоская нейлоновая щетка удобна для уборки батарей и решетчатых поверхностей. Скребок подойдет для очистки окон и кафельной плитки. Регулятор подачи пара позволяет плавно настраивать интенсивность выходящего пара. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется. Устройство обладает большим углом наклона при уборке, который поможет легко убирать пространство под мебелью. Напольная насадка закреплена на специальном шаровом шарнире с наклоном в двух плоскостях, что делает швабру очень маневренной и облегчает уборку. Устройство оснащено съемным резервуаром для воды емкостью 300 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 12-18 минут в зависимости от интенсивности выходящего пара. Для удобного наливания воды в комплекте предусмотрен мерный стакан. В комплекте предусмотрено множество насадок для различного использования. Также к паровой швабре будут идти мерный стакан, воронка, тряпки для пола и рамка для ковра. У паровой швабры предусмотрены держатели для шнура с обратной стороны прибора. Это способствует комфортному и компактному хранению устройства в домашних условиях.

Отзывы о товаре Паровая швабра 2 в 1 Kitfort КТ-3908




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Бойлер, л
0.3
Дополнительный цвет
зеленый
Максимальное давление пара, бар
1
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
напольная
Регулировка подачи пара
да
Температура пара, °С
98
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.3
Развернуть
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.3
Максимальная подача пара, г/мин
25
Намотка сетевого шнура
ручная
Длина сетевого шнура
4.7
Резервуар для моющего средства, л
0.18
Время непрерывной работы, мин
20
Щетки и насадки
насадка для пола, насадка-скребок, точечная насадка, угловая насадка
Функции и особенности
конструкция 2 в 1, съемный резервуар для воды
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра КТ-3908 — универсальное устройство, которое поможет избавиться от пыли и грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует обрабатываемую поверхность. Уборку паровой шваброй можно проводить без чистящих средств. Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного модуля паровой швабры, который удобно использовать с насадками. С помощью насадок можно очистить большинство вещей в доме. При помощи специальных насадок из комплекта КТ-3908 очистит напольные покрытия, раковину и плиту на кухне, зеркала, окна и плитку в ванной без каких-либо химических средств, исключительно паром. Насадку для отпаривания можно использовать с тряпкой, чтобы отпаривать одежду и чистить обивку мягкой мебели. Плоская нейлоновая щетка удобна для уборки батарей и решетчатых поверхностей. Скребок подойдет для очистки окон и кафельной плитки. Регулятор подачи пара позволяет плавно настраивать интенсивность выходящего пара. Это очень удобно при очистке разных типов поверхностей с разным уровнем загрязнения. Чем сильнее загрязнение, тем больше пара потребуется. Устройство обладает большим углом наклона при уборке, который поможет легко убирать пространство под мебелью. Напольная насадка закреплена на специальном шаровом шарнире с наклоном в двух плоскостях, что делает швабру очень маневренной и облегчает уборку. Устройство оснащено съемным резервуаром для воды емкостью 300 мл, что позволяет производить непрерывную уборку до 12-18 минут в зависимости от интенсивности выходящего пара. Для удобного наливания воды в комплекте предусмотрен мерный стакан. В комплекте предусмотрено множество насадок для различного использования. Также к паровой швабре будут идти мерный стакан, воронка, тряпки для пола и рамка для ковра. У паровой швабры предусмотрены держатели для шнура с обратной стороны прибора. Это способствует комфортному и компактному хранению устройства в домашних условиях.
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Отзывы


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