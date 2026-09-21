Top.Mail.Ru
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 1
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 2
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 3
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 4
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 5
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 6
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 7
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 8
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 9
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 10
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 11
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 12
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 13
Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 1
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 2
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 3
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 4
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 5
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 6
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 7
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 8
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 9
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 10
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 11
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 12
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 13
  • Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690440
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х29х26
Вес, кг.
7.2

Описание товара Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0)

Место для него можно найти везде: благодаря компактным размерам аппарат высокого давления K 4 Classic поместится и в багажнике автомобиля, и в стенном шкафу. Он очень удобен в транспортировке и обладает при этом высокими параметрами производительности. Алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобного перемещения аппарата на колесах. Аппарат укомплектован пистолетом с разъемом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 4 Classic с производительностью по площади 30 м?/ч является идеальным решением для регулярного устранения загрязнений средней степени (например, для очистки садовых оград, мойки велосипедов или небольших автомобилей).

Отзывы о товаре Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Мойки высокого давления
Страна производитель
Китай
Описание
Место для него можно найти везде: благодаря компактным размерам аппарат высокого давления K 4 Classic поместится и в багажнике автомобиля, и в стенном шкафу. Он очень удобен в транспортировке и обладает при этом высокими параметрами производительности. Алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобного перемещения аппарата на колесах. Аппарат укомплектован пистолетом с разъемом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 4 Classic с производительностью по площади 30 м?/ч является идеальным решением для регулярного устранения загрязнений средней степени (например, для очистки садовых оград, мойки велосипедов или небольших автомобилей).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...