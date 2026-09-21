Планшет Blackview 10.1 Tab 60 Pro LTE 8/128Gb Blue
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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Blackview 10.1 Tab 60 Pro
Цвет
голубой
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690204
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Blackview 10.1 Tab 60 Pro
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, кабель USB-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1.6
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
242.7 х 161.5 х 8.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х5
Вес, г.
840
Описание товара Планшет Blackview 10.1 Tab 60 Pro LTE 8/128Gb Blue
10.1" Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 128 ГБ синего цвета выполнен из металла. Он оборудован IPS экраном 10,1 дюймов с частотой обновления 60 Гц. Устройство имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера 8 Мп оснащена автофокусировкой. Емкость аккумулятора 7700 мА*ч позволяет находиться в режиме ожидания до 432 часов.
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Бренд
Тип товара
Планшеты
Линейка
Blackview 10.1 Tab 60 Pro
Цвет
голубой
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, кабель USB-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
10.1
Разрешение экрана
1280x800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1.6
Развернуть
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
242.7 х 161.5 х 8.5 мм
Страна производитель
Китай
10.1" Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 128 ГБ синего цвета выполнен из металла. Он оборудован IPS экраном 10,1 дюймов с частотой обновления 60 Гц. Устройство имеет 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера 8 Мп оснащена автофокусировкой. Емкость аккумулятора 7700 мА*ч позволяет находиться в режиме ожидания до 432 часов.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, Игровые
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, 64 Гб, озу 4 Гб, для учебы, samsung 8", samsung 10", huawei matepad
Теги товара: большие, 10 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, Игровые
Планшет Blackview 10.1 Tab 60 Pro LTE 8/128Gb Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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