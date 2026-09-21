Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange
Планшет Blackview Active 8 Pro - это мощный и надежный помощник в ваших делах. Планшет оснащен 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество информации и приложений. Планшет имеет 10.36-дюймовый экран с разрешением 2000x1200 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Экран покрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое защищает его от царапин и ударов. Планшет поддерживает 1080P Widevine L1, что гарантирует высокое качество видео и фильмов. Планшет Blackview Active 8 Pro оснащен акселерометром, гироскопом, датчиком Холла, датчиком освещенности, датчиком приближения, FM-тюнером и компасом. Планшет поддерживает клавиатуру и мышь, что делает его удобным для работы с документами и таблицами. Планшет имеет ударопрочный и влагозащищенный корпус, что делает его устойчивым к повседневным испытаниям. Планшет работает на операционной системе Android 13, что обеспечивает доступ к множеству приложений и игр. Планшет Blackview Active 8 Pro оснащен 4 динамиками и стереозвуком, что обеспечивает качественное звучание при просмотре фильмов, прослушивании музыки и играх. Планшет поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и GPS, что позволяет использовать его в различных условиях. Планшет имеет слот для карты памяти, что позволяет расширить его возможности хранения. В комплект поставки планшета входит стилус, который позволяет рисовать, писать и делать заметки прямо на экране. Планшет Blackview Active 8 Pro - это надежный и функциональный планшет, который станет незаменимым помощником в вашей повседневной жизни.
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