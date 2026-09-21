Дрель-шуруповерт DeWalt DCD706D2 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
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Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 шт, документация, зарядное устройство
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
58
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
25500 уд/мин
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11
Длина, м
40
Высота, см
35.6
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Размеры в упаковке, см
44х35х12
Вес, кг.
3.5
Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD706D2 аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщеточная Dewalt DCD706D2, 12 В Li-ion 2x2 Ач предназначена для сверления отверстий диаметром до 20 мм в древесине и до 10 мм — в металле. Модель обладает компактными габаритами и небольшим весом в 0,96 кг, что делает ее удобной для продолжительной работы на весу и в ограниченных условиях.
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Гнездо для крепления бит
нет
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 2 шт, документация, зарядное устройство
Магнитный держатель на корпусе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
58
Макс. диаметр сверления дерева
20
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
нет
Ограничитель глубины сверления
нет
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
25500 уд/мин
Тормоз двигателя
нет
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
11
Длина, м
40
Высота, см
35.6
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
нет
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная бесщеточная Dewalt DCD706D2, 12 В Li-ion 2x2 Ач предназначена для сверления отверстий диаметром до 20 мм в древесине и до 10 мм — в металле. Модель обладает компактными габаритами и небольшим весом в 0,96 кг, что делает ее удобной для продолжительной работы на весу и в ограниченных условиях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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