Перфоратор Bosch GBH 220 патрон:SDS-plus уд.:2Дж 720Вт (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690180
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
2
Потребляемая мощность
720
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х12
Вес, кг.
2.35
Описание товара Перфоратор Bosch GBH 220 патрон:SDS-plus уд.:2Дж 720Вт (кейс в комплекте)
Перфоратор Bosch GBH 220 пригодится для сверления отверстий в мягких материалах, а также перфорации в бетоне и кирпиче. Функционирует в трех режимах: безударное сверление, ударное сверление, долбление. Патрон sds-plus обеспечивает быструю смену оснастки. Реверс помогает безопасно извлечь сверло/бур в случае его заклинивания. Высокая производительность, несмотря на компактные размеры инструмента.
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Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
65
Макс. энергия удара
2
Потребляемая мощность
720
Страна производитель
Китай
Перфоратор Bosch GBH 220 пригодится для сверления отверстий в мягких материалах, а также перфорации в бетоне и кирпиче. Функционирует в трех режимах: безударное сверление, ударное сверление, долбление. Патрон sds-plus обеспечивает быструю смену оснастки. Реверс помогает безопасно извлечь сверло/бур в случае его заклинивания. Высокая производительность, несмотря на компактные размеры инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Перфоратор Bosch GBH 220 патрон:SDS-plus уд.:2Дж 720Вт (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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