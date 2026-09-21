Диск пильный по алюм. Makita B-12522 d=355мм (циркулярные пилы) (упак.:1шт)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск пильный
Комплектация
диск пильный, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690176
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Диск пильный
Страна производства
Япония
Дополнительно
форма зубьев-трапециевидный резец
Комплектация
диск пильный, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
355x3x300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х2
Вес, кг.
2
Описание товара Диск пильный по алюм. Makita B-12522 d=355мм (циркулярные пилы) (упак.:1шт)
Пильный диск для алюминия Makita B-12522 (аналог: A-86789), предназначен для распила алюминия, меди, латуни, бронзы и других, не содержащих железо металлов. Кроме того, подходят для резки пластика и ламината. Тонкий стальной корпус для точного прямого реза, а специальная форма зуба обеспечивает качественный распил материалов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Диск пильный
Страна производства
Япония
Дополнительно
форма зубьев-трапециевидный резец
Комплектация
диск пильный, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
355x3x300
Страна производитель
Китай
Пильный диск для алюминия Makita B-12522 (аналог: A-86789), предназначен для распила алюминия, меди, латуни, бронзы и других, не содержащих железо металлов. Кроме того, подходят для резки пластика и ламината. Тонкий стальной корпус для точного прямого реза, а специальная форма зуба обеспечивает качественный распил материалов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск пильный по алюм. Makita B-12522 d=355мм (циркулярные пилы) (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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