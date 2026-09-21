Набор бит и сверл Bosch X-line 34 (2607010608) (34пред.) для шуруповертов/дрелей
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор бит и сверл Bosch X-line 34 (2607010608) (34пред.) для шуруповертов/дрелей
Оснастка Bosch — это высококачественный набор аксессуаров, специально разработанный для оптимальной работы с различными материалами, такими как камень, дерево и металл. Этот комплект идеально подходит для использования с шуруповертами, гайковертами и дрелями, обеспечивая универсальность и надежность в каждом проекте. Независимо от того, работаете ли вы в домашних условиях или профессионально, оснастка Bosch станет незаменимым помощником, гарантируя точность и эффективность выполнения задач. Инновационные технологии и опыт бренда Bosch обеспечивают долговечность и производительность, позволяя вам справляться с любыми вызовами быстро и эффективно.
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