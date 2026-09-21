Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (602321710)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690156
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х30х16
Вес, кг.
4
Описание товара Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (602321710)
Дрель-шуруповерт METABO BS 18 L представляет собой мощный и надежный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра задач в строительстве и ремонте. Этот инструмент оснащен двумя аккумуляторами на 18 В с емкостью 2 Ач каждый, что обеспечивает длительное время работы без необходимости перезарядки. Благодаря быстрозажимному креплению, замена патрона становится простой и быстрой операцией.
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Дрель-шуруповерт METABO BS 18 L представляет собой мощный и надежный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра задач в строительстве и ремонте. Этот инструмент оснащен двумя аккумуляторами на 18 В с емкостью 2 Ач каждый, что обеспечивает длительное время работы без необходимости перезарядки. Благодаря быстрозажимному креплению, замена патрона становится простой и быстрой операцией.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 L 18Вт аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (602321710) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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