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Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000)

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Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 1
Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 2
Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 3
Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 4
Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 5
Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 6
Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 7
Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 8
Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Регулировка частоты вращения
да
  • Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 1
  • Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 2
  • Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 3
  • Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 4
  • Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 5
  • Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 6
  • Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 7
  • Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 8
  • Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690151
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
6
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
38х13х13
Вес, кг.
3.56

Описание товара Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000)

Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick Inox RT 600517000 - предназначена для резки, зачистки, шлифования поверхностей или изделий из металла и других материалов. Особенности: Высокий крутящий момент и регулировка числа оборотов для обработки высокосортной стали и использования агрессивных фибровых кругов; Идеальная эргономика за счет узкой рукоятки гарантирует максимальный контроль и облегчает работу над головой; Двигатель Metabo Marathon с новой системой охлаждения и системой угольных щеток гарантирует вдвое больший срок службы; Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой; Система M-Quick для замены кругов без использования инструментов путем нажатия на кнопку; Установка защитного кожуха без инструмента; Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы; Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска; Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки; Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя; Резьба шпинделя: М14.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Макс. скорость ленты
6
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick Inox RT 600517000 - предназначена для резки, зачистки, шлифования поверхностей или изделий из металла и других материалов. Особенности: Высокий крутящий момент и регулировка числа оборотов для обработки высокосортной стали и использования агрессивных фибровых кругов; Идеальная эргономика за счет узкой рукоятки гарантирует максимальный контроль и облегчает работу над головой; Двигатель Metabo Marathon с новой системой охлаждения и системой угольных щеток гарантирует вдвое больший срок службы; Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой; Система M-Quick для замены кругов без использования инструментов путем нажатия на кнопку; Установка защитного кожуха без инструмента; Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы; Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска; Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки; Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя; Резьба шпинделя: М14.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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