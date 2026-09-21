Описание товара Оперативная память Kingston Fury Renegade 24GB DDR5 Silver/Black RGB XMP (KF572C38RSA-24)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти создан для требовательных геймеров и создателей контента, которые ценят не только высокий объем, но и максимальную скорость отклика системы. 24 гигабайта оперативной памяти в связке с высокой частотой DDR5 отлично справятся с современными играми в разрешениях 1440p и 4K, а также обеспечат комфортную работу в тяжелых сценах монтажа видео, рендеринга 3D-сцен и многозадачности с множеством приложений. Это решение находится в премиальном сегменте, предлагая баланс между большим объемом для сложных проектов и низкой латентностью для игр, в отличие от более доступных офисных модулей или сугубо оверклокерских комплектов с упором только на частоту.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, что означает значительный скачок в пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Она использует форм-фактор DIMM, предназначенный исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно понимать, что модули DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами для DDR4 или DDR3 на материнской плате, поэтому их установка возможна только в современные платформы с соответствующими разъемами.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объемом 24 ГБ, что является нестандартным и эффективным решением для систем, где важна как емкость, так и возможность последующего расширения без замены уже установленных планок. Номинальная частота 7200 МГц обеспечивает исключительно высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших данных в инженерных пакетах и общую отзывчивость системы под нагрузкой. Такой объем и скорость минимизируют необходимость обращения к медленному файлу подкачки на SSD даже при работе с объемными проектами в Adobe Premiere или Blender.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL38, что указывает на низкую латентность в рамках высокочастотного стандарта DDR5. В сочетании с рабочей частотой 7200 МГц это дает отличный баланс между высокой пропускной способностью и быстрым откликом. Модуль работает при напряжении 1.45 В и поддерживает профиль разгона Intel XMP 3.0. Это означает, что для выхода на заявленные скоростные характеристики 7200 МГц достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, не прибегая к сложным ручным настройкам таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с современными платформами Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh), а также с актуальными процессорами AMD Ryzen 7000 серии на сокете AM5. Для стабильной работы на частоте 7200 МГц необходима материнская плата с качественной трассировкой сигналов памяти, например, на чипсетах Z790 или X670, а также актуальная версия BIOS. Важно помнить, что при установке двух или более модулей достижение таких высоких частот может потребовать дополнительной настройки и зависит от возможностей контроллера памяти процессора.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен массивным алюминиевым радиатором в двухцветном серебристо-черном исполнении, который эффективно отводит тепло от микросхем даже при длительных высоких нагрузках, способствуя стабильности. Верхнюю часть радиатора украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения материнских плат через фирменное ПО Kingston Fury CTRL или софт производителей плат, например, ASUS Aura Sync или MSI Mystic Light. Высота планки стандартна и не должна создавать конфликтов с большинством башенных процессорных кулеров.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль объемом 24 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность, необходимо установить два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом. Если вы планируете расширить объем в будущем, для максимальной стабильности и совместимости рекомендуется приобрести точно такую же планку, чтобы собрать сбалансированный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это требовательность к материнской плате и процессору для достижения частоты 7200 МГц. На бюджетных платах или с более старыми версиями BIOS память может работать на стандартной для DDR5 частоте, например, 4800 МГц. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает такие высокие частоты в спецификациях. Этот модуль — отличный выбор для тех, кто строит мощную игровую или рабочую систему с перспективой расширения до 48 ГБ. Если же вам нужен максимальный объем здесь и сейчас для профессиональных задач, возможно, стоит рассмотреть комплект из двух модулей. Для офисных задач или сборки бюджетного ПК подобная высокая частота будет избыточной.