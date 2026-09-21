Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему нового поколения. Он отлично справится с требовательными играми в разрешении 1440p и 4K, обеспечивая высокий и стабильный фреймрейт, особенно в паре с мощным процессором и видеокартой. 16 ГБ объёма также достаточно для комфортной работы с тяжёлыми приложениями, потоковой трансляции игр или обработки фото, но для профессионального монтажа видео и работы с большими 3D-сценами стоит рассмотреть комплект большей ёмкости, например, 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к последнему поколению DDR5, что означает удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и более эффективное энергопотребление. Он выполнен в форм-факторе DIMM, что строго определяет его назначение для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически несовместимы с планками DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот стандарт памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ, работающего на высокой частоте 6000 МГц. Такая скорость обеспечивает максимальную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при переключении между задачами и скорость обработки данных в приложениях. Для подавляющего большинства игр и рабочих сценариев этой частоты более чем достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL38-38-38, что при такой высокой частоте DDR5 является сбалансированным показателем, обеспечивающим хорошее соотношение между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Для простого достижения заявленных характеристик модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически установить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память предназначена для платформ с поддержкой DDR5: это Intel LGA1700 (процессоры Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и чипсеты Z690, B660, H670, Z790, B760) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 серии и чипсеты X670, B650). Перед установкой рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности работы на высоких частотах. Также учтите, что для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, в систему необходимо установить два или четыре одинаковых модуля.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён низкопрофильным алюминиевым радиатором в двухцветном дизайне Silver/Black, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительных нагрузках, поддерживая стабильную работу. Конструкция радиатора не отличается чрезмерной высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка RGB у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на производительность, а не на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
В данном случае продаётся одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что оптимальным решением будет покупка двух таких же модулей и их установка в правильные слоты на материнской плате, как правило, отмеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь добавлять идентичные по характеристикам планки, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это использование одиночного модуля, что ограничивает производительность одноканальным режимом. Для игрового ПК это неоптимально. Планируйте сразу приобретать парный комплект. Убедитесь, что ваша материнская плата в списке поддерживаемых частот (QVL) указывает стабильную работу на 6000 МГц, особенно для платформ AMD AM5, где есть нюансы с поддержкой высокочастотной памяти. Этот модуль отлично подойдёт пользователю, собирающему быструю и современную систему с последующим добавлением второго идентичного модуля, но если вам нужна максимальная производительность "из коробки", лучше сразу рассмотреть готовый комплект из двух планок.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему нового поколения. Он отлично справится с требовательными играми в разрешении 1440p и 4K, обеспечивая высокий и стабильный фреймрейт, особенно в паре с мощным процессором и видеокартой. 16 ГБ объёма также достаточно для комфортной работы с тяжёлыми приложениями, потоковой трансляции игр или обработки фото, но для профессионального монтажа видео и работы с большими 3D-сценами стоит рассмотреть комплект большей ёмкости, например, 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к последнему поколению DDR5, что означает удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и более эффективное энергопотребление. Он выполнен в форм-факторе DIMM, что строго определяет его назначение для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически несовместимы с планками DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот стандарт памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ, работающего на высокой частоте 6000 МГц. Такая скорость обеспечивает максимальную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при переключении между задачами и скорость обработки данных в приложениях. Для подавляющего большинства игр и рабочих сценариев этой частоты более чем достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL38-38-38, что при такой высокой частоте DDR5 является сбалансированным показателем, обеспечивающим хорошее соотношение между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Для простого достижения заявленных характеристик модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически установить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная оперативная память предназначена для платформ с поддержкой DDR5: это Intel LGA1700 (процессоры Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и чипсеты Z690, B660, H670, Z790, B760) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 серии и чипсеты X670, B650). Перед установкой рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности работы на высоких частотах. Также учтите, что для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, в систему необходимо установить два или четыре одинаковых модуля.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён низкопрофильным алюминиевым радиатором в двухцветном дизайне Silver/Black, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительных нагрузках, поддерживая стабильную работу. Конструкция радиатора не отличается чрезмерной высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка RGB у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на производительность, а не на визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
В данном случае продаётся одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что оптимальным решением будет покупка двух таких же модулей и их установка в правильные слоты на материнской плате, как правило, отмеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь добавлять идентичные по характеристикам планки, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Главный нюанс - это использование одиночного модуля, что ограничивает производительность одноканальным режимом. Для игрового ПК это неоптимально. Планируйте сразу приобретать парный комплект. Убедитесь, что ваша материнская плата в списке поддерживаемых частот (QVL) указывает стабильную работу на 6000 МГц, особенно для платформ AMD AM5, где есть нюансы с поддержкой высокочастотной памяти. Этот модуль отлично подойдёт пользователю, собирающему быструю и современную систему с последующим добавлением второго идентичного модуля, но если вам нужна максимальная производительность "из коробки", лучше сразу рассмотреть готовый комплект из двух планок.
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