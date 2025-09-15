Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404)
Процессор AMD Ryzen 7 9700X OEM: Полное описание для осознанной покупки
Процессор AMD Ryzen 7 9700X OEM - это новая вершина для геймеров и профессионалов, ищущих идеальный баланс между скоростью в играх и мощью в рабочих приложениях. На базе передовой архитектуры Zen 5 этот 8-ядерный процессор создан для платформы AM5, что означает совместимость с современными материнскими платами на чипсетах B650, B650E, X670 и X670E. Он станет отличным выбором для тех, кто собирает высокопроизводительную игровую систему, увлекается стримингом игр без потери FPS или работает с монтажом видео и 3D-графикой, где важна как высокая частота, так и многопоточность.
Архитектура, ядра и частоты: основа скорости
Сердцем процессора Ryzen 7 9700X является новая микроархитектура AMD Zen 5, выполненная по усовершенствованному 4-нм техпроцессу, что обеставляет рост IPC (команд за такт) по сравнению с предыдущим поколением. Конфигурация 8 ядер и 16 потоков обеспечивает отличную многозадачность, позволяя играть, вести трансляцию и работать в фоновых приложениях без тормозов. Высокие частоты, включая турбо-режим Boost, гарантируют лидирующую однопоточную производительность, критически важную для FPS в большинстве современных игр. Увеличенный объем кэш-памяти третьего уровня (L3 Cache) ускоряет обработку повторяющихся задач, делая систему более отзывчивой.
Кэш, память и контроллеры: пропускная способность системы
Контроллер памяти в процессоре Ryzen 7 9700X поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. Это позволяет раскрыть потенциал быстрых наборов памяти. Процессор оснащен 28 линиями PCIe 5.0, что дает огромный запас производительности для видеокарт нового поколения и сверхскоростных NVMe SSD. Интегрированной графики (iGPU) в данной OEM-версии процессора нет, поэтому для вывода изображения на монитор обязательна установка дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон: эффективность и потенциал
Ключевой особенностью процессора AMD Ryzen 7 9700X является его высокая энергоэффективность. Номинальный TDP составляет 65 Вт, что является отличным показателем для такой производительности и значительно упрощает выбор системы охлаждения. Однако для раскрытия полного потенциала в режиме турбо-разгона потребуется качественный кулер. Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя энтузиастам полный контроль для ручного разгона через BIOS совместимых материнских плат, что требует внимания к системе питания платы (VRM) и охлаждению.
Интегрированная графика и доп. функции: специализированные возможности
Как упоминалось, данная OEM-версия процессора AMD Ryzen 7 9700X не включает встроенное графическое ядро. Его сильные стороны лежат в других передовых технологиях. Поддержка технологии AMD EXPO позволяет легко разогнать оперативную память DDR5 для получения максимальной производительности. Процессор также поддерживает современные инструкции и технологии, ускоряющие задачи кодирования видео, включая AV1, и работы с искусственным интеллектом. Через чипсет материнской платы AM5 обеспечивается поддержка большого количества линий PCIe 4.0, портов USB 4/3.2 и современных сетевых интерфейсов.
Нюансы перед покупкой: на что обратить внимание
Перед покупкой процессора AMD Ryzen 7 9700X OEM важно помнить о нескольких ключевых моментах. Во-первых, вам потребуется совместимая материнская плата с сокетом AM5 и, возможно, обновление BIOS до актуальной версии для гарантированной работы. Во-вторых, обязательно нужна дискретная видеокарта. Для стабильной работы под нагрузкой и разгона рекомендуется качественная система воздушного или жидкостного охлаждения. Учитывая OEM-поставку (без боксового кулера), выбор СОВ - задача пользователя. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD игровые, Игровые, AM5, 8 ядерные, С встроенной графикой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 840 руб.5460 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7 6700 OEM (CM8066201920103)
-
В наличииЦена 22 420 руб.5605 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 5800X (100-000000063) OEM
-
В наличииЦена 22 770 руб.5693 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-13600KF S1700 OEM (CM8071504821006IN)
-
В наличииЦена 23 030 руб.5758 руб. в СплитПроцессор AMD Ryzen 7 8700G AM5 (100-000001236) OEM
-
В наличииЦена 23 520 руб.5880 руб. в СплитПроцессор Intel Core Ultra 5 250K Plus S1851 OEM AT807683B9B4886...
-
В наличииЦена 23 750 руб.5938 руб. в СплитПроцессор Intel Core I5-12600K S1700 OEM (CM8071504555227 S RL4T...
-
В наличииЦена 25 130 руб.6283 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 13500 Soc-1700 OEM [CM8071505093101]
-
В наличииЦена 25 650 руб.6413 руб. в СплитПроцессор Intel Core i5 14600KF Soc-1700 (CM8071504821014) OEM
-
В наличииЦена 25 776 руб.6444 руб. в СплитПроцессор Intel Xeon E5-2609 v4 Soc-2011-3 1.7GHz OEM
-
В наличииЦена 26 060 руб.6515 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-10700 S1200 OEM 2.9G CM8070104282327 PUL...
-
В наличииЦена 26 470 руб.6618 руб. в СплитПроцессор Intel Core I7-10700 (CM8070104282327 S RH6Y) OEM
-
В наличииЦена 26 810 руб.6703 руб. в СплитПроцессор Intel Core i7-12700KF (CM8071504553829SRL4P) ОEM
Процессор AMD Ryzen 7 9700X OEM: Полное описание для осознанной покупки
Процессор AMD Ryzen 7 9700X OEM - это новая вершина для геймеров и профессионалов, ищущих идеальный баланс между скоростью в играх и мощью в рабочих приложениях. На базе передовой архитектуры Zen 5 этот 8-ядерный процессор создан для платформы AM5, что означает совместимость с современными материнскими платами на чипсетах B650, B650E, X670 и X670E. Он станет отличным выбором для тех, кто собирает высокопроизводительную игровую систему, увлекается стримингом игр без потери FPS или работает с монтажом видео и 3D-графикой, где важна как высокая частота, так и многопоточность.
Архитектура, ядра и частоты: основа скорости
Сердцем процессора Ryzen 7 9700X является новая микроархитектура AMD Zen 5, выполненная по усовершенствованному 4-нм техпроцессу, что обеставляет рост IPC (команд за такт) по сравнению с предыдущим поколением. Конфигурация 8 ядер и 16 потоков обеспечивает отличную многозадачность, позволяя играть, вести трансляцию и работать в фоновых приложениях без тормозов. Высокие частоты, включая турбо-режим Boost, гарантируют лидирующую однопоточную производительность, критически важную для FPS в большинстве современных игр. Увеличенный объем кэш-памяти третьего уровня (L3 Cache) ускоряет обработку повторяющихся задач, делая систему более отзывчивой.
Кэш, память и контроллеры: пропускная способность системы
Контроллер памяти в процессоре Ryzen 7 9700X поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. Это позволяет раскрыть потенциал быстрых наборов памяти. Процессор оснащен 28 линиями PCIe 5.0, что дает огромный запас производительности для видеокарт нового поколения и сверхскоростных NVMe SSD. Интегрированной графики (iGPU) в данной OEM-версии процессора нет, поэтому для вывода изображения на монитор обязательна установка дискретной видеокарты.
TDP, питание и разгон: эффективность и потенциал
Ключевой особенностью процессора AMD Ryzen 7 9700X является его высокая энергоэффективность. Номинальный TDP составляет 65 Вт, что является отличным показателем для такой производительности и значительно упрощает выбор системы охлаждения. Однако для раскрытия полного потенциала в режиме турбо-разгона потребуется качественный кулер. Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя энтузиастам полный контроль для ручного разгона через BIOS совместимых материнских плат, что требует внимания к системе питания платы (VRM) и охлаждению.
Интегрированная графика и доп. функции: специализированные возможности
Как упоминалось, данная OEM-версия процессора AMD Ryzen 7 9700X не включает встроенное графическое ядро. Его сильные стороны лежат в других передовых технологиях. Поддержка технологии AMD EXPO позволяет легко разогнать оперативную память DDR5 для получения максимальной производительности. Процессор также поддерживает современные инструкции и технологии, ускоряющие задачи кодирования видео, включая AV1, и работы с искусственным интеллектом. Через чипсет материнской платы AM5 обеспечивается поддержка большого количества линий PCIe 4.0, портов USB 4/3.2 и современных сетевых интерфейсов.
Нюансы перед покупкой: на что обратить внимание
Перед покупкой процессора AMD Ryzen 7 9700X OEM важно помнить о нескольких ключевых моментах. Во-первых, вам потребуется совместимая материнская плата с сокетом AM5 и, возможно, обновление BIOS до актуальной версии для гарантированной работы. Во-вторых, обязательно нужна дискретная видеокарта. Для стабильной работы под нагрузкой и разгона рекомендуется качественная система воздушного или жидкостного охлаждения. Учитывая OEM-поставку (без боксового кулера), выбор СОВ - задача пользователя. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения, Intel 12-го поколения
Теги товара: AMD Ryzen 7, AMD игровые, Игровые, AM5, 8 ядерные, С встроенной графикой
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление отличное,в простое под Tr PS evo 40 градусов,нагрузить пока нечем(жаль что цена потом сразу подупала) под нагрузкой порядка 70-75 градусов с курвой -25( без неё к 95 может улететь в секунду)
Достоинства:
Комментарий:
Процессор работает без сбоев. На корпусе написано, что сделан в Китае. Поставляется без упаковки, как и все OEM-процессоры. Но обернут в пленку пупырчатую, так что все ок. Доставка точно в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор супер! Забирал с ПВЗ Ситилинка, чуть-чуть не успел мог взять дешевле. По Curve Optimizer взял -35, с этим мне наверное повезло) Те, кто так же будет забирать с ПВЗ, берите с собой упаковку для траспортировки процессора домой, т.к. версия ОЕМ.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор привезли в нужный пункт выдачи Ситилинк. Выдали быстро, без очередей. Покупал дешевле, поэтому выбрал ОЕМ. Ожидаемо привезли в подложке из пластика. Но это не проблема, я взял с собой плёнку и коробочку, довёз до дома. Поставил в материнку, биос сразу увидел проц. Дальше буду тестировать.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро. Пока ещё не удалось проверить, но внешне нет нареканий вроде бы. Не знаю в каком виде он логистически доставлялся до пункта выдачи, но выдан был вот в таком виде:
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, доставлено в целости и сохранности. Работает без проблем. Характеристикам соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Проц работает на 5500, с водянкой (360й) под нагрузкой температура не доходит до 70.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро, упакован в пупырку. на вид следов использования нет. сколов нет на текстолите.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор отличный. Заработал без проблем. Достаточно холодный. Единственное пришёл упакованный только в плёнку, даже без пластикового блистера.
Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404)
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление отличное,в простое под Tr PS evo 40 градусов,нагрузить пока нечем(жаль что цена потом сразу подупала) под нагрузкой порядка 70-75 градусов с курвой -25( без неё к 95 может улететь в секунду)
Достоинства:
Комментарий:
Процессор работает без сбоев. На корпусе написано, что сделан в Китае. Поставляется без упаковки, как и все OEM-процессоры. Но обернут в пленку пупырчатую, так что все ок. Доставка точно в срок.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор супер! Забирал с ПВЗ Ситилинка, чуть-чуть не успел мог взять дешевле. По Curve Optimizer взял -35, с этим мне наверное повезло) Те, кто так же будет забирать с ПВЗ, берите с собой упаковку для траспортировки процессора домой, т.к. версия ОЕМ.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор привезли в нужный пункт выдачи Ситилинк. Выдали быстро, без очередей. Покупал дешевле, поэтому выбрал ОЕМ. Ожидаемо привезли в подложке из пластика. Но это не проблема, я взял с собой плёнку и коробочку, довёз до дома. Поставил в материнку, биос сразу увидел проц. Дальше буду тестировать.
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл быстро. Пока ещё не удалось проверить, но внешне нет нареканий вроде бы. Не знаю в каком виде он логистически доставлялся до пункта выдачи, но выдан был вот в таком виде:
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, доставлено в целости и сохранности. Работает без проблем. Характеристикам соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Проц работает на 5500, с водянкой (360й) под нагрузкой температура не доходит до 70.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришёл быстро, упакован в пупырку. на вид следов использования нет. сколов нет на текстолите.
Достоинства:
Комментарий:
Процессор отличный. Заработал без проблем. Достаточно холодный. Единственное пришёл упакованный только в плёнку, даже без пластикового блистера.