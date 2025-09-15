Top.Mail.Ru
Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404)

9 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404) - фото 1
Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
Ryzen R7 9700X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
8
Количество потоков
16
  • Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404) - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
22 370 руб.  34 160 руб. 
Начислим 358 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 690106
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404)
22 370 руб. -35%
34 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
Ryzen R7 9700X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404)

Процессор AMD Ryzen 7 9700X OEM: Полное описание для осознанной покупки

Процессор AMD Ryzen 7 9700X OEM - это новая вершина для геймеров и профессионалов, ищущих идеальный баланс между скоростью в играх и мощью в рабочих приложениях. На базе передовой архитектуры Zen 5 этот 8-ядерный процессор создан для платформы AM5, что означает совместимость с современными материнскими платами на чипсетах B650, B650E, X670 и X670E. Он станет отличным выбором для тех, кто собирает высокопроизводительную игровую систему, увлекается стримингом игр без потери FPS или работает с монтажом видео и 3D-графикой, где важна как высокая частота, так и многопоточность.

Архитектура, ядра и частоты: основа скорости

Сердцем процессора Ryzen 7 9700X является новая микроархитектура AMD Zen 5, выполненная по усовершенствованному 4-нм техпроцессу, что обеставляет рост IPC (команд за такт) по сравнению с предыдущим поколением. Конфигурация 8 ядер и 16 потоков обеспечивает отличную многозадачность, позволяя играть, вести трансляцию и работать в фоновых приложениях без тормозов. Высокие частоты, включая турбо-режим Boost, гарантируют лидирующую однопоточную производительность, критически важную для FPS в большинстве современных игр. Увеличенный объем кэш-памяти третьего уровня (L3 Cache) ускоряет обработку повторяющихся задач, делая систему более отзывчивой.

Кэш, память и контроллеры: пропускная способность системы

Контроллер памяти в процессоре Ryzen 7 9700X поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. Это позволяет раскрыть потенциал быстрых наборов памяти. Процессор оснащен 28 линиями PCIe 5.0, что дает огромный запас производительности для видеокарт нового поколения и сверхскоростных NVMe SSD. Интегрированной графики (iGPU) в данной OEM-версии процессора нет, поэтому для вывода изображения на монитор обязательна установка дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон: эффективность и потенциал

Ключевой особенностью процессора AMD Ryzen 7 9700X является его высокая энергоэффективность. Номинальный TDP составляет 65 Вт, что является отличным показателем для такой производительности и значительно упрощает выбор системы охлаждения. Однако для раскрытия полного потенциала в режиме турбо-разгона потребуется качественный кулер. Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя энтузиастам полный контроль для ручного разгона через BIOS совместимых материнских плат, что требует внимания к системе питания платы (VRM) и охлаждению.

Интегрированная графика и доп. функции: специализированные возможности

Как упоминалось, данная OEM-версия процессора AMD Ryzen 7 9700X не включает встроенное графическое ядро. Его сильные стороны лежат в других передовых технологиях. Поддержка технологии AMD EXPO позволяет легко разогнать оперативную память DDR5 для получения максимальной производительности. Процессор также поддерживает современные инструкции и технологии, ускоряющие задачи кодирования видео, включая AV1, и работы с искусственным интеллектом. Через чипсет материнской платы AM5 обеспечивается поддержка большого количества линий PCIe 4.0, портов USB 4/3.2 и современных сетевых интерфейсов.

Нюансы перед покупкой: на что обратить внимание

Перед покупкой процессора AMD Ryzen 7 9700X OEM важно помнить о нескольких ключевых моментах. Во-первых, вам потребуется совместимая материнская плата с сокетом AM5 и, возможно, обновление BIOS до актуальной версии для гарантированной работы. Во-вторых, обязательно нужна дискретная видеокарта. Для стабильной работы под нагрузкой и разгона рекомендуется качественная система воздушного или жидкостного охлаждения. Учитывая OEM-поставку (без боксового кулера), выбор СОВ - задача пользователя. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности системы.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404)

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление отличное,в простое под Tr PS evo 40 градусов,нагрузить пока нечем(жаль что цена потом сразу подупала) под нагрузкой порядка 70-75 градусов с курвой -25( без неё к 95 может улететь в секунду)
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор работает без сбоев. На корпусе написано, что сделан в Китае. Поставляется без упаковки, как и все OEM-процессоры. Но обернут в пленку пупырчатую, так что все ок. Доставка точно в срок.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Процессор супер! Забирал с ПВЗ Ситилинка, чуть-чуть не успел мог взять дешевле. По Curve Optimizer взял -35, с этим мне наверное повезло) Те, кто так же будет забирать с ПВЗ, берите с собой упаковку для траспортировки процессора домой, т.к. версия ОЕМ.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор привезли в нужный пункт выдачи Ситилинк. Выдали быстро, без очередей. Покупал дешевле, поэтому выбрал ОЕМ. Ожидаемо привезли в подложке из пластика. Но это не проблема, я взял с собой плёнку и коробочку, довёз до дома. Поставил в материнку, биос сразу увидел проц. Дальше буду тестировать.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро. Пока ещё не удалось проверить, но внешне нет нареканий вроде бы. Не знаю в каком виде он логистически доставлялся до пункта выдачи, но выдан был вот в таком виде:
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, доставлено в целости и сохранности. Работает без проблем. Характеристикам соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Проц работает на 5500, с водянкой (360й) под нагрузкой температура не доходит до 70.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро, упакован в пупырку. на вид следов использования нет. сколов нет на текстолите.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Роман Е.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор отличный. Заработал без проблем. Достаточно холодный. Единственное пришёл упакованный только в плёнку, даже без пластикового блистера.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель
Ryzen R7 9700X
Socket
AM5
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
4
Ядро
Granite Ridge
Количество ядер
8
Количество потоков
16
Объем кэша L2
8
Объем кэша L3
32
Развернуть
Базовая тактовая частота, ГГц
3.8
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание

Процессор AMD Ryzen 7 9700X OEM: Полное описание для осознанной покупки

Процессор AMD Ryzen 7 9700X OEM - это новая вершина для геймеров и профессионалов, ищущих идеальный баланс между скоростью в играх и мощью в рабочих приложениях. На базе передовой архитектуры Zen 5 этот 8-ядерный процессор создан для платформы AM5, что означает совместимость с современными материнскими платами на чипсетах B650, B650E, X670 и X670E. Он станет отличным выбором для тех, кто собирает высокопроизводительную игровую систему, увлекается стримингом игр без потери FPS или работает с монтажом видео и 3D-графикой, где важна как высокая частота, так и многопоточность.

Архитектура, ядра и частоты: основа скорости

Сердцем процессора Ryzen 7 9700X является новая микроархитектура AMD Zen 5, выполненная по усовершенствованному 4-нм техпроцессу, что обеставляет рост IPC (команд за такт) по сравнению с предыдущим поколением. Конфигурация 8 ядер и 16 потоков обеспечивает отличную многозадачность, позволяя играть, вести трансляцию и работать в фоновых приложениях без тормозов. Высокие частоты, включая турбо-режим Boost, гарантируют лидирующую однопоточную производительность, критически важную для FPS в большинстве современных игр. Увеличенный объем кэш-памяти третьего уровня (L3 Cache) ускоряет обработку повторяющихся задач, делая систему более отзывчивой.

Кэш, память и контроллеры: пропускная способность системы

Контроллер памяти в процессоре Ryzen 7 9700X поддерживает только современный стандарт DDR5 в двухканальном режиме, что обеспечивает высокую пропускную способность для игр и профессиональных задач. Это позволяет раскрыть потенциал быстрых наборов памяти. Процессор оснащен 28 линиями PCIe 5.0, что дает огромный запас производительности для видеокарт нового поколения и сверхскоростных NVMe SSD. Интегрированной графики (iGPU) в данной OEM-версии процессора нет, поэтому для вывода изображения на монитор обязательна установка дискретной видеокарты.

TDP, питание и разгон: эффективность и потенциал

Ключевой особенностью процессора AMD Ryzen 7 9700X является его высокая энергоэффективность. Номинальный TDP составляет 65 Вт, что является отличным показателем для такой производительности и значительно упрощает выбор системы охлаждения. Однако для раскрытия полного потенциала в режиме турбо-разгона потребуется качественный кулер. Процессор имеет разблокированный множитель (серия X), предоставляя энтузиастам полный контроль для ручного разгона через BIOS совместимых материнских плат, что требует внимания к системе питания платы (VRM) и охлаждению.

Интегрированная графика и доп. функции: специализированные возможности

Как упоминалось, данная OEM-версия процессора AMD Ryzen 7 9700X не включает встроенное графическое ядро. Его сильные стороны лежат в других передовых технологиях. Поддержка технологии AMD EXPO позволяет легко разогнать оперативную память DDR5 для получения максимальной производительности. Процессор также поддерживает современные инструкции и технологии, ускоряющие задачи кодирования видео, включая AV1, и работы с искусственным интеллектом. Через чипсет материнской платы AM5 обеспечивается поддержка большого количества линий PCIe 4.0, портов USB 4/3.2 и современных сетевых интерфейсов.

Нюансы перед покупкой: на что обратить внимание

Перед покупкой процессора AMD Ryzen 7 9700X OEM важно помнить о нескольких ключевых моментах. Во-первых, вам потребуется совместимая материнская плата с сокетом AM5 и, возможно, обновление BIOS до актуальной версии для гарантированной работы. Во-вторых, обязательно нужна дискретная видеокарта. Для стабильной работы под нагрузкой и разгона рекомендуется качественная система воздушного или жидкостного охлаждения. Учитывая OEM-поставку (без боксового кулера), выбор СОВ - задача пользователя. После сборки рекомендуется провести стресс-тесты для проверки стабильности системы.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
общее впечатление отличное,в простое под Tr PS evo 40 градусов,нагрузить пока нечем(жаль что цена потом сразу подупала) под нагрузкой порядка 70-75 градусов с курвой -25( без неё к 95 может улететь в секунду)
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Николай Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор работает без сбоев. На корпусе написано, что сделан в Китае. Поставляется без упаковки, как и все OEM-процессоры. Но обернут в пленку пупырчатую, так что все ок. Доставка точно в срок.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Процессор супер! Забирал с ПВЗ Ситилинка, чуть-чуть не успел мог взять дешевле. По Curve Optimizer взял -35, с этим мне наверное повезло) Те, кто так же будет забирать с ПВЗ, берите с собой упаковку для траспортировки процессора домой, т.к. версия ОЕМ.
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Сергей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор привезли в нужный пункт выдачи Ситилинк. Выдали быстро, без очередей. Покупал дешевле, поэтому выбрал ОЕМ. Ожидаемо привезли в подложке из пластика. Но это не проблема, я взял с собой плёнку и коробочку, довёз до дома. Поставил в материнку, биос сразу увидел проц. Дальше буду тестировать.
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл быстро. Пока ещё не удалось проверить, но внешне нет нареканий вроде бы. Не знаю в каком виде он логистически доставлялся до пункта выдачи, но выдан был вот в таком виде:
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, доставлено в целости и сохранности. Работает без проблем. Характеристикам соответствует.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Проц работает на 5500, с водянкой (360й) под нагрузкой температура не доходит до 70.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл быстро, упакован в пупырку. на вид следов использования нет. сколов нет на текстолите.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Роман Е.

Достоинства:


Комментарий:
Процессор отличный. Заработал без проблем. Достаточно холодный. Единственное пришёл упакованный только в плёнку, даже без пластикового блистера.


Процессор AMD Ryzen R7 9700X OEM (100-000001404) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 22370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...