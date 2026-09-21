Сушилка д/белья напольная мет. "СЕКТОР" 18 м 180*55*96 чёрный СН18Ч
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для белья
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%960 руб. 1 666 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690094
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
СЕКТОР
Тип товара
Сушилка для белья
Размеры в упаковке, м
1.14х0.53х0.04
Вес, кг.
2.6
Описание товара Сушилка д/белья напольная мет. "СЕКТОР" 18 м 180*55*96 чёрный СН18Ч
Напольная сушилка СЕКТОР позволяет легко просушить одежду после стирки. Не требует сборки и дополнительных деталей, поэтому проста в использовании. Сушильное полотно изготовлено из труб диаметром 12 мм, что предотвращает заломы на белье и ускоряет процесс высушивания за счет более интенсивной вентиляции воздуха между тканями.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
СЕКТОР
Тип товара
Сушилка для белья
Напольная сушилка СЕКТОР позволяет легко просушить одежду после стирки. Не требует сборки и дополнительных деталей, поэтому проста в использовании. Сушильное полотно изготовлено из труб диаметром 12 мм, что предотвращает заломы на белье и ускоряет процесс высушивания за счет более интенсивной вентиляции воздуха между тканями.
Сушилка д/белья напольная мет. "СЕКТОР" 18 м 180*55*96 чёрный СН18Ч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сушилка д/белья напольная мет. "СЕКТОР" 18 м 180*55*96 чёрный СН18Ч