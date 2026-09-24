Уцененный товар Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние, 690083
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уличное освещение
Причина уценки
нет плафона, потертости на корпусе
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%2 442 руб. 8 140 руб.
В наличии
Код товара: 690083
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 442 руб. -70%
8 140 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Уличное освещение
Причина уценки
нет плафона, потертости на корпусе
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х34х23
Вес, г.
111
Описание товара Уцененный товар Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние
Комплектность: коробка, светильник , документы
Спецификация:
- Тип цоколя: E40
- Лампы в комплекте: Нет
- Материал арматуры: металл
- Материал плафонов: металл
- Страна производителя: Россия
- Площадь освещения, в квадратных метрах: 10
- Степень пылевлагозащиты: IP54
- Ширина (диаметр), в сантиметрах: 33.5
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Бренд
Тип товара
Уличное освещение
Причина уценки
нет плафона, потертости на корпусе
Страна производитель
Россия
Комплектность: коробка, светильник , документы
Спецификация:
- Тип цоколя: E40
- Лампы в комплекте: Нет
- Материал арматуры: металл
- Материал плафонов: металл
- Страна производителя: Россия
- Площадь освещения, в квадратных метрах: 10
- Степень пылевлагозащиты: IP54
- Ширина (диаметр), в сантиметрах: 33.5
Уцененный товар Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние - стоимость товара 2442 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Светильник ЖКУ/ГКУ 16-250-001 УХЛ1 250Вт E40 КССШО/ШБ IP54/23 Световые Решения 03850 хорошее состояние