Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сухой трап для душа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690015
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сухой трап для душа
Высота, см
15.5
Длина, м
26.5
Комплектация
база/сифон, стакан слива, кольцо гидроизоляции, металлический фланец для гидроизоляции, корпус под решетку, решетка, рамка, комплек креплений, крышка для защиты внутренней части карьера при монтаже
Материал
нержавеющая сталь/стекло
Габариты (ВxГxШ), мм
155х266х226
Габаритные размеры), см
15.5х26.6х22.6
Страна производства
Сербия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
22.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х20
Вес, кг.
1.11
Описание товара Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093)
Душевой трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass - производится из высококачественных материалов. Пригоден для установки в ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сухой трап для душа
Высота, см
15.5
Длина, м
26.5
Комплектация
база/сифон, стакан слива, кольцо гидроизоляции, металлический фланец для гидроизоляции, корпус под решетку, решетка, рамка, комплек креплений, крышка для защиты внутренней части карьера при монтаже
Материал
нержавеющая сталь/стекло
Габариты (ВxГxШ), мм
155х266х226
Габаритные размеры), см
15.5х26.6х22.6
Страна производства
Сербия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
22.6
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Страна производитель
Китай
Душевой трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass - производится из высококачественных материалов. Пригоден для установки в ванные и душевые комнаты в квартирах, домах, гостиницах, фитнес-центрах, больницах, бассейнах, коммерческие кухни, супермаркеты, рестораны, аэропорты, застекленные балконы.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Точечный трап Pestan Confluo Standard 15х15 White Glass (13000093) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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