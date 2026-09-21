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Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4319-02) купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4319-02)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4319-02)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689943
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
25
Длина, м
25
Габаритные размеры), см
29.4х25х15.2
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
15.2
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, гибкий цветной излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х5
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4319-02)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FM4319-02 оснащен гибким цветным изливом, что обеспечивает удобство использования. Дизайн смесителя современный и функциональный, что делает его подходящим для кухонь в современном стиле.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark с гибким цветным изливом (FM4319-02)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
25
Длина, м
25
Габаритные размеры), см
29.4х25х15.2
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
15.2
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепежная гайка, прокладка, аэратор, инструкция
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, гибкий цветной излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FM4319-02 оснащен гибким цветным изливом, что обеспечивает удобство использования. Дизайн смесителя современный и функциональный, что делает его подходящим для кухонь в современном стиле.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, на кухню недорогие
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