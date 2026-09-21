Top.Mail.Ru
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 1
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 2
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 3
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 4
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 5
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 6
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 7
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 8
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
бронза
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 1
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 2
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 3
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 4
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 5
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 6
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 7
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 8
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689709
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
бронза
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
50x44х20 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
6

Описание товара Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571)

Мойка для подстольного монтажа MIXLINE PRO 50x44х20 см, толщина 3 мм, выпуск 3 1/2, с сифоном, бронза 548571 выполнена в классическом стиле прямоугольной формы, что позволяет удачно вписать модель в современный кухонный интерьер. Отличительной особенностью изделия является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Мойка изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. Изделие имеет PVD-покрытие, которое получают путём нанесения металла, доведенного до парообразного состояния при высокой температуре в камере под вакуумом, на поверхность мойки. PVD-покрытие уникально тем, что парообразный металл впитывается в поверхность мойки на молекулярном уровне и образует микрослой на поверхности. Это защитит от отслоения покрытия при сильном механическом воздействии на мойку или ударе. Царапины не оставят явного визуального следа, так как царапина будет иметь тот же цвет, что и изделие. Благодаря современному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам эта мойка будет служить долгие годы.

Отзывы о товаре Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
бронза
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Развернуть
Габариты (ВxГxШ)
50x44х20 см
Страна производитель
Россия
Описание
Мойка для подстольного монтажа MIXLINE PRO 50x44х20 см, толщина 3 мм, выпуск 3 1/2, с сифоном, бронза 548571 выполнена в классическом стиле прямоугольной формы, что позволяет удачно вписать модель в современный кухонный интерьер. Отличительной особенностью изделия является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Мойка изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. Изделие имеет PVD-покрытие, которое получают путём нанесения металла, доведенного до парообразного состояния при высокой температуре в камере под вакуумом, на поверхность мойки. PVD-покрытие уникально тем, что парообразный металл впитывается в поверхность мойки на молекулярном уровне и образует микрослой на поверхности. Это защитит от отслоения покрытия при сильном механическом воздействии на мойку или ударе. Царапины не оставят явного визуального следа, так как царапина будет иметь тот же цвет, что и изделие. Благодаря современному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам эта мойка будет служить долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (бронза) (548571) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...