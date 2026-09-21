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Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279) купить с доставкой в Москве
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Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279)

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Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279) - фото 1
Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279) - фото 2
Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279) - фото 3
Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цвет изделия
мятный
Основной материал
ЛДСП
  • Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279) - фото 1
  • Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279) - фото 2
  • Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279) - фото 3
  • Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689357
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
14.7
Ориентация
правая
Габаритные размеры), см
75x14.7x75
Страна производства
Россия
Цвет изделия
мятный
Комплектация
зеркало
Основной материал
ЛДСП
Высота, см
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х78х18
Вес, кг.
22

Описание товара Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279)

зеркальный шкаф runo римини 75, мятный, высота 75 см, глубина 14.7 см, ширина 75 см, материал корпуса лдсп, фасад мдф, ориентация правая, в комплекте зеркало, подсветка и розетка.

Отзывы о товаре Зеркальный шкаф Runo правый мята Римини 75 (00-00001279)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
14.7
Ориентация
правая
Габаритные размеры), см
75x14.7x75
Страна производства
Россия
Цвет изделия
мятный
Комплектация
зеркало
Основной материал
ЛДСП
Высота, см
75
Страна производитель
Китай
Описание
зеркальный шкаф runo римини 75, мятный, высота 75 см, глубина 14.7 см, ширина 75 см, материал корпуса лдсп, фасад мдф, ориентация правая, в комплекте зеркало, подсветка и розетка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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