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Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-CB-0720) купить с доставкой в Москве
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Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-CB-0720)

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Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-CB-0720) - фото 1
Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-CB-0720) - фото 2
Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-CB-0720) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический душ
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
  • Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-CB-0720) - фото 1
  • Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-CB-0720) - фото 2
  • Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-CB-0720) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689175
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
150
Длина, м
11.5
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Россия
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, шланг
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
10.9
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х7
Вес, кг.
1.31

Описание товара Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-CB-0720)

Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем ПРОФСАН ПСМ тип ГОСТ См-БдОРЗШл PSM-CB-0720 изготовлен из латуни. Водорегулирующий элемент - картридж с керамическими дисками. Лейка изготовлена из травмобезопасного ABS пластика. На корпусе смесителя для гигиенического душа реализован крючок для полотенца. Смеситель соответствует ГОСТ 19861-2016.

Отзывы о товаре Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-CB-0720)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Гигиенический душ
Длина душевого шланга
150
Длина, м
11.5
Механизм
керамический картридж
Страна производства
Россия
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический душ, шланг
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Развернуть
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
10.9
Высота, см
26
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемый смеситель с гигиеническим душем ПРОФСАН ПСМ тип ГОСТ См-БдОРЗШл PSM-CB-0720 изготовлен из латуни. Водорегулирующий элемент - картридж с керамическими дисками. Лейка изготовлена из травмобезопасного ABS пластика. На корпусе смесителя для гигиенического душа реализован крючок для полотенца. Смеситель соответствует ГОСТ 19861-2016.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический душ ПРОФСАН встраиваемый тип См-БдОРЗШл (PSM-CB-0720) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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